"No con alguien con bate de béisbol o un pene funcional": el like que ha convertido en pesadilla para Paz Vega

El nombre de Paz Vega se ha colado este martes en el ranking de tendencias de Twitter después de que la actriz apoyara una publicación de Lucía Etxebarría en la que criticaba las palabras de la activista Rosa María García, que denunciaba una realidad que todavía siguen sufriendo las mujeres transexuales: "Me dicen que si tienes pene y testículos, tu baño es el de hombres".

Extebarrá, que suele compartir todas sus opiniones en redes sociales, rescató las palabras de Rosa María con la siguiente réplica: "Yo no quiero compartir un cuarto de baño o un espacio cerrado con una persona que entiende por diálogo un bate de béisbol o que tiene un pene funcional, por simple cuestión de precauciones".

Paz Vega dejó un corazón en la caja de comentarios de esta publicación de la escritora y ahora se ha convertido en el blanco de todas las críticas en Twitter. La también ganadora de 'Mask Singer: adivina quién canta' ha sido muy criticada, pero también ha conseguido el amparo de figuras como Rocío Monasterio o la propia Lucía Extebarría.

Ahora algunos entenderán el acoso que hemos sufrido quiénes denunciábamos en el 2016 la Ley Trans aprobada por el Partido Popular en Madrid. Falta #libertad, sobra la dictadura de la ideología de #género. #YoApoyoaPazVega https://t.co/dexTnS134c — Rocio Monasterio (@monasterioR) January 12, 2021

Lucía Etxebarría sale en defensa de Paz Vega

Al ver todo el revuelo que se ha montado, Lucia Extebarría ha aprovechado su altavoz en las redes para defender a Paz Vega. "Todo lo que hizo fue darle like a una publicación cuyo texto muchas habéis conservado. Una publicación que no acosaba ni insultaba nadie y que ni siquiera se refería a cierta persona en masculino", ha empezado diciendo.

Y ha añadido: "Paz también ha recibido amenazas e insultos, y hemos leído en Twitter que la van a escupir, que la van a abofetear, que van a arruinarle la vida. En parte me he llegado a sentir culpable porque de rebote le haya caído esto, pero me doy cuenta de que esto es lo que consiguen los acosadores y los agresores: que cargues tú con las culpas de otros".