Iago Rodríguez: "Si los equipos han actuado bien, ha fallado el protocolo"

Día uno después de la suspensión del O Parrulo- ElPozo Murcia. Podría ser una suspensión más en fútbol, pero en este caso no parece que sea así. Venimos de un partido hace una semana entre Jaén y Cartagena previo al anuncio de un brote cartagenero de COVID-19 y de un posterior Jaén-O Parrulo previo al anuncio de otro brote jienense. Y ahora O Parrulo tiene un positivo. ¿Tienen relación? Puede ser, jamás conoceremos la trazabilidad del contagio, pero todo apunta a que algo no ha salido bien.

El positivo del conjunto ferrolano lo vio venir Iago Rodríguez, jugador de O Parrulo que ha hablado con la Cadena SER: "Me esperaba un positivo. Voy a mirar las opciones que tengo para emprender acciones legales, creo que el Jaén-O Parrulo no se tendría que haber jugado por nuestra salud y por la de la gente que no vive del fútbol sala". Reconoce el gallego que sabe que "el riesgo existe, pero lo que no es lógico es que ante el riesgo real de que haya contagio se juegue un partido".

En la previa del Jaén Paraíso Interior 5-3 O Parrulo se enteran de que un jugador del equipo andaluz había dado positivo. "Cuando entras en el partido, te olvidas un poco de si tu rival está infectado o no", cuenta Iago al preguntarle si tuvo miedo y reconoce que al principio "pensaba que era una broma cuando nos dijeron que tenían un positivo justo antes de salir a calentar. Luego piensas que, aunque hayan apartado al positivo, es posible que haya algún infectado más". Iago piensa que algo ha fallado, pero no sabe el qué: "si se confirma que Jaén se contagió en Cartagena y luego nos contagiaron a nosotros, obviamente alguien ha tenido que hacer algo mal para que se dé esta situación. Y, si los equipos han actuado bien, está claro que lo que ha fallado es el protocolo".

De cara al resto de la temporada, el gallego reforzaría los controles, porque considera que "el test de antígenos es más barato y más accesible para los equipos, pero no se puede jugar un partido con riesgo sin haberse hecho test PCR todos los miembros de la plantilla". A nivel deportivo, Iago tiene "dudas de que la temporada se pueda terminar porque, viendo cómo está el panorama y cómo está complicándose la cosa y nosotros somos un deporte de contacto que, si no se toman las medidas adecuadas, vamos a tener una gran cantidad de contagios". Esperemos, sobre todo, que los afectados de Cartagena, Jaén y Ferrol estén lo mejor posible.