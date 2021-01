La preocupante foto de Miguel Herrán: "Ya no quiero hablar ni comer"

Miguel Herrán es uno de los actores españoles con más tirón en redes sociales gracias a series como 'La Casa de Papel' y 'Élite'. Cerca de 14 millones de personas siguen todos sus movimientos en Instagram. Y es que el malagueño suele actualizar regularmente en esta plataforma y no solo para mostrar la típica foto de postureo.

De vez en cuando, Miguel Herrán también utiliza este altavoz para desahogarse y compartir con el mundo algunas de sus reflexiones. Hace solo unos días, el actor sorprendió a sus followers al colgar en su muro de Instagram una instantánea en la que aparecía llorando.

"6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", escribió en el pie de esta fotografía.

"Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones", añadió a continuación. "Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada".

Al parecer, por lo que cuenta, Miguel Herrán tuvo que confinarse en casa, quizás para pasar una cuarentena, y no lo supo gestionar del todo bien, aunque termina esta publicación con un mensaje tranquilizador para todos sus seguidores. "¡Estoy bien! Es solo una reflexión que quería compartir. Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve".