Pablo Rivero: "En 'Cuéntame' no puedes estar a medias tintas, si no estás contento te come"

La cuesta de enero siempre se lleva un poco mejor con el regreso de 'Cuéntame', especialmente en estos tiempos de coronavirus y Filomenas. El título más longevo de Televisión Española regresa al prime time con su temporada 21. El número sigue asombrándonos y también la serie, que continúa haciendo aquello de renovarse antes que morir. En esta ocasión lo hace con un movimiento histórico: llevar a los Alcántara al presente más inmediato, un cambio de relato para revivir el que ha sido el año más difícil de todos. Sobre este giro histórico hablamos con Pablo Rivero, uno de los protagonistas.

Pregunta: Siempre se ha bromeado con que 'Cuéntame' iba a alcanzarnos y mira ahora. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando os dijeron que en la temporada 21 saltaríais al presente?

Respuesta: Todavía estábamos confinados. Si ahora es jodido, recuerda ese momento. No sabía si estábamos preparados para hacerlo, sobre todo porque era duro meterse en ese jardín. Ahora que ya he visto algo creo que ha sido todo un acierto.

P: Tu personaje, Toni Alcántara, siempre ha estado ligado a los hechos históricos más relevantes de la serie. ¿De qué manera estará vinculado a todo lo ocurrido en el 2020?

R: Me daba un poco de miedo que al retratar un momento histórico tan fuerte la gente intentara buscar culpables. 'Cuéntame' trata de una familia y los sentimientos, y en este caso, mi personaje, retrata el sentimiento que hemos tenidos todos, que ha sido el miedo por perder a nuestros mayores. Toni representa a toda esa parte de la población que ha tenido mucha independencia y de repente se ha visto en sus casas, frágiles y con mucho miedo.

El reparto principal de la temporada 21 de 'Cuéntame' / Félix Valiente/RTVE

P: ¿La serie se va a posicionar en las cuestiones políticas y sociales más representativas de la pandemia? Mira que eso puede levantar ampollas…

R: Las críticas siempre van a estar ahí porque es muy difícil acertar cuando tocas algo cercano. Cuando leí los guiones de esta temporada pensé que no meterse en política también era una manera de meterse. Dije: 'Nos van a dar por todos lados'. Sin embargo, 'Cuéntame' va más allá de ideologías políticas o buscar responsables. De lo que va a hablar la serie es de cómo los ciudadanos están viviendo la pandemia.

P: En esta temporada también vuelve Anna Allen con el personaje de Marta Altamira. ¿Cómo viviste todo lo ocurrido con la actriz?

R: Tendemos a linchar a la gente en todos los ámbitos cuando no sabemos la realidad de las cosas. Yo no sé cuál es la suya, pero Anna es actriz y compañera, y tiene todo el derecho de seguir trabajando. Me parece una injusticia que no pudiera hacerlo por algo ajeno o no a ella. Para juzgar y condenar a alguien tienes que estar muy limpio de pecados.

P: Dice Joaquín Oristrell [coordinador de guion] que 'Cuéntame' es "una necesidad que va mas allá de un trabajo" y que "todos los actores viven de esa necesidad". En tu caso, ¿hasta qué punto vives de la necesidad de hacer 'Cuéntame'?

R: Hacer 'Cuéntame' es un privilegio. Tener un trabajo así durante tantos años y que te mantenga vivo…Estamos a la altura de las series que se están haciendo en estos momentos. Nos ponemos las pilas y evolucionamos. Somos muy exigentes y las cosas se consiguen con trabajo. Lo de la necesidad viene porque en 'Cuéntame' no puedes estar a medias tintas. Si no estás contento te come porque la implicación es muy bestia.

P: El 2020 ha sido un año especialmente duro para todos, pero también ha tenido sus cosas buenas. En tu caso hemos visto un ejemplo de optimismo e ilusión con el lanzamiento de tu segunda novela, 'Penitencia', pero también por la foto que compartiste en redes sociales con tu familia. ¿Por qué te animaste a subir algo tan personal y privado?

R: Hubo un momento en el que me preocupó que pudiera parecer que me estaba escondiendo. Si yo no he hablado de mi familia antes es porque no tengo por qué hacerlo. Es mi vida privada y quiero que mi familia viva en un entorno tranquilo. Pero también pienso que si con 40 años puedo ayudar a alguien de 15 o 20…Leo noticias de gente que se suicida, gente que es agredida por la calle...Tengo una familia de la que estoy orgulloso y si con esto puedo ayudar a los chavales...

Tampoco quería que saliera una foto y pareciese que me habían pillado. No quería que saliera una noticia, como leí en algún momento, que dijera 'confiesa'. No confieso, comparto. Comparto con la gente. Ahí está el matiz: no se trata de ocultar algo, es simplemente privacidad. En este caso he querido porque hay que compartir lo bueno, sobre todo en estos tiempos.