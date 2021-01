El Supremo confirma la sentencia que obligó a la Generalitat a devolver el 'tesoro de Sijena'

El Tribunal Supremo ha decidido confirmar la sentencia que obligó a la Generalitat de Cataluña a devolver el conocido como 'tesoro de Sijena', decenas de obras de arte que hastsa 2017 estuvieron almacenadas en el Museo de Lleida y el Museo Nacional de Arte. Las 97 obras ya fueron devueltas a Aragón entre 2016 y 2017 y todavía queda pendiente otro proceso sobre las pinturas murales románicas de la sala capitular.

La sala de lo civil del Tribunal Supremo empezó a estudiar el caso a finales del pasado mes de noviembre y reconoce en su sentencia queel caso tiene una "indudable complejidad jurídica" pero sentencia en firme que estos biuenes "formaban parte del tesoro artístico y del exorno del Monasterio de Sijena en la fecha en que fue declarado Monumento Nacional" en 1923 y que "la Orden del Monasterio de Valldoreix no tenía facultad para disponer de esos bienes" cuando los vendió en los ochenta y noventa.

Para el Supremo, los distintos contratos de compraventa firmados por la Orden de Valdorreix "cumplieron los requisitos de la legislación canónica" aunque "no se cumplieron los requisitos adicionales de la legislación civil" ya que seguían siendo propiedad de la Orden de Sijena. Las obras, además, deben ser devueltas a Huesca y no a la Orden de Valdorreix, como ya ha sucedido: "La restitución no deberá hacerse en favor del vendedor, que no tenía título para ello, sino a favor del verdadero propietario", dice el Tribunal Supremo.

La clave para el Suprmeo, por tanto, es que la Orden de Sijena nunca llegó a fusionarse con la de Valdorreix, donde se trasladaron después de un incendio. "La titular de los bienes, la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Sijena, es una persona jurídica diferente e independiente de quien actuó como vendedora en los sucesivos contratos, que fue la Real Orden del Monasterio de San Juan de Jerusalén de Valldoreix. Se trata de entidades religiosas distintas, dotadas cada una, por tanto, de personalidad jurídica independiente".