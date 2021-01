"No se puede ganar así": Carlos Sainz hace balance del Rally Dakar

El piloto español Carlos Sainz, ganador de la última etapa de coches del Rally Dakar y tercero en la clasificación final, aseguró estar "contento por el podio, pero no satisfecho al cien por cien", y felicitó al francés Stéphane Peterhansel, compañero de equipo, que ganó su decimocuarto título.

"El resultado no es el que quería. Estoy contento por el podio, pero no podemos estar cien por cien satisfechos, ni con el trabajo que hicimos Lucas y yo. Estoy contento por el equipo, contento por Stéphane, por eso se le llama monsieur Dakar, ha hecho un rally fantástico y se merece la victoria final", dijo.

Problemas de navegación

El madrileño se refirió a las dificultades para entender el libro de ruta en esta edición, algo que le ha hecho "perder mucho tiempo en dos o tres ocasiones, más de media hora".

"Hemos pagado por ello. No se puede ganar el Dakar así. El libro de ruta es difícil de interpretar, estaba hecho para pillar a los copilotos, no para hacerles la vida fácil. En esta carrera no puede haber todos los días todo el mundo perdiéndose, no tiene sentido. Es un poco lotería, para eso ya juegas la lotería en Navidad en España no en enero", añadió.

La presión del campeón

El francés Stéphane Peterhansel (Mini), que ganó en coches su decimocuarto Dakar, en el trigésimo aniversario de su primera victoria en motos en la prueba, aseguró que "la presión sigue siendo igual de fuerte" que en las anteriores ediciones.

"Cada carrera es igual de difícil de ganar. Siempre hay que darlo todo, hay que dominarlo todo, hay que tener un buen coche, un buen equipo… Y, al final, el error es humano y aunque consigamos todo lo demás, es fácil cometer un error", declaró al llegar a meta.

"Ganar una decimocuarta vez era importante porque este año hace 30 de mi primera victoria en el Dakar en motos. Fue en 1991. Y soy el único que ha ganado en los tres continentes", subrayó en Yeda.

Peterhansel lleva seis títulos en motos de 1991 a 1998 con Yamaha y ocho en coches con Mitsubishi (2004, 2005 y 2007), con Mini (2012 y 2013), con Peugeot (2016 y 2017) y otra vez con Mini en la presente edición.