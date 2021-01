Pepe, actual jugador del Porto y exjugador del Real Madrid, ha concedido una entrevista con un diario portugués en el que analiza toda su trayectoria: desde su fichaje frustrado por el Deportivo de la Coruña hasta su encontronazo con Fabio Cannavaro nada más llegar al Real Madrid así como el "caos" tal como lo define el jugador que se encontró en su llegada al club blanco.

El central del conjunto de Sérgio Conçeiçao ha relatado como fue su salto a España después de su gran rendimiento en el Porto, aunque eso sí, llegó después de que le obligara su presidente, el mítico Pinto da Costa, ha rechazar la oferta de otro club de La Liga años antes: "¿Mi fichaje por el Real Madrid? Todo fue muy rápido, pero de hecho podría haberme ido antes, pero no al Madrid, sino al Deportivo de La Coruña, al final de mi primer año en Oporto. El presidente Pinto da Costa me dijo: 'No, no, no, de ninguna manera, te quedarás más aquí en el FC Porto'. Pero la prensa seguía escribiendo algunas cosas y Jorge Mendes me decía otras: 'Hay un club de Inglaterra interesado, está este otro...'. Y cuanto más jugaba, más clubes aparecían", afirmó.

Tras renovar por cinco temporadas, su fichaje por el Real Madrid se hizo oficial y sus inicios no fueron sencillos: "Tenía muchas ganas del Real Madrid, a pesar de que mucha gente me decía que estaba loco por ir allí, porque era muy difícil y, sobre todo, porque era un cementerio de centrales. En ese momento, el Madrid tenía un hueco para llenar la salida de Hierro y yo quería este desafío", confesó Pepe. En aquel momento el mariscal de la defensa era el Balón de Oro, Fabio Cannavaro, con el que tuvo algún encontronazo.

"Lo pillé leyendo una revista y, cuando me di cuenta de que se había acabado y que el avión iba a aterrizar, me puse valiente y le dije: 'Cannavaro, Cannavaro [hablando en voz baja], ¿me pueden dar la revista?'. Y Cannavaro miró hacia atrás y me dijo: '¿Cannavaro? Mi nombre es Fabio'. Y me dio la espalda. No supe qué decir. Fueron segundos, tal vez minutos, pero eso pareció una eternidad, hasta que me dio la revista", relató sobre un compañero que con el paso del tiempo se confirmó como amigo pero que le hizo pasar ese mal rato. Además, Pepe llegó a lo que él considera como un "caos" de equipo donde no existían las "coberturas defensivas" como el propio Cannavaro le relató.

Su aumento de jerarquía en el club llegó a su máximo nivel con Mourinho en el banquillo, sin embargo con la llegada de Ancelotti su rol cambió aunque el portugués agradeció su sinceridad y así lo contó: "'Mira, Pepe, tengo a Sergio Ramos, tengo a Varane, que tiene mucha calidad, y te tengo a ti. Ya te digo que no eres la primera opción", tras responderle "Acepto. ¿Pero el míster me dará la oportunidad de luchar por mi lugar, en igualdad de condiciones? ¿Sin preferencias?", el italiano quiso quedarse con él.