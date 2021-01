"Solo de pensarlo, la idea es terrorífica": el impactante tuit sobre la mortalidad de la COVID-19 en España

Hace apenas unas horas, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer que la cifra total de personas contagiadas por la COVID-19 ha aumentado en 35.878 personas en nuestro país respecto al informe publicado el pasado miércoles. De todas ellas, 16.676 corresponden a las registradas en las últimas 24 horas, provocando así que la incidencia acumulada en los últimos 14 días vuelva a dispararse una jornada más. Después de varios días establecida en torno a los 400 casos por cada 100.000 habitantes, los datos publicados este jueves la elevan por encima de los 500 por primera vez desde hace meses.

Mientras tanto, el número de fallecidos se ha incrementado en 201 nuevas muertes con respecto al informe de ayer. De esta manera, y después de registrar 774 muertes durante la última semana, las autoridades sanitarias han contabilizado 53.079 decesos en nuestro país desde que se registraran los primeros casos en enero. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los últimos datos ofrecidos por el Ministerio, la mortalidad media es del 1,1% en nuestro país.

Tras analizar los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad durante estos últimos días, el bloguero Pepo Jiménez ha publicado este jueves un tuit demoledor que se ha hecho viral en Twitter en cuestión de horas. Un mensaje mediante el que ha explicado que 420 de los 38.869 contagios contabilizados por las autoridades sanitarias en el informe del pasado miércoles fallecerán en dos semanas como consecuencia de la COVID-19.

Después de que conocer que España registraba su peor cifra de contagios en toda la pandemia el pasado miércoles, y tras analizar la mortalidad media por COVID-19 en nuestro país, Pepo Jiménez ha compartido una reflexión que ha impactado a más de un usuario de la red social: "Hoy se han contagiado 420 personas que no saben que van a morir dentro de 14 días. Solo de pensarlo la idea ya es terrorífica".

A continuación, y mientras el número de respuestas y retuits no dejaba de crecer, el bloguero explicaba que había extraído dicho dato del número de contagios de los últimos días y de la mortalidad media en nuestro país. Teniendo en cuenta que la mortalidad media por la COVID-19 en España está establecida en un 1,1%, y que durante estos últimos días se han llegado a notificar hasta 38.869 contagios, Pepo Jiménez ha llegado a la conclusión de que 420 personas que dieron positivo a lo largo del miércoles fallecerán en dos semanas.

Un mensaje que ha generado una multitud de respuestas en la red social, donde muchos se han mostrado impactados ante las cifras ofrecidas por el bloguero: "Me ha impactado lo que has escrito. Hoy tenía varios alumnos en clase tosiendo, estornudando y con mocos. Ayer uno con 38. Estoy muy asustada y a veces me miran como la pirada de mi trabajo".