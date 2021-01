Nuevo reto de agudeza visual: ¿puedes encontrar al animal escondido en esta imagen?

En el reino animal hay un gran número de especies que destacan por su habilidad de mimetizarse con su entorno. Desde los leopardos de las nieves hasta otros como los insectos palo, el pez piedra o los gecos de Madagascar. También algunas familias de arañas como la araña cangrejo, la araña líquenes, la Peckhamia PIcata o la araña envolvente. Una habilidad que les permite pasar completamente desapercibido tanto para defenderse de sus captores como para atacar a sus presas.

A día de hoy se han descubierto al menos cuatro tipos de camuflaje. Desde la inmovilidad, que consiste en permanecer completamente quieto en un mismo lugar para acabar confundiéndose con el entorno, hasta la coloración. Y es que, por sorprendente que parezca, hay varias familias capaces de adaptar su cuerpo a los tonos del hábitat en el que se encuentra. Por otro lado también podemos encontrar el camuflaje por cripsis del patrón, que llevan a los animales a simular las texturas que le rodean, y la cripsis no visual, que potencia el camuflaje mediante la alteración tanto de olores como de sonidos.

¿Puedes encontrar a la araña escondida en esta imagen?

En definitiva, una serie de herramientas que ayudan a los distintos animales a pasar completamente desapercibidos. Hace ya varios días, la comunidad de Reddit nos invitaba a dar con una de estas arañas entre unos hierbajos. La fotografía es muy simple, pues tan solo muestra un poco de asfalto y el hierbajo en cuestión. Sin embargo, y a pesar de todo ello, es bastante complicado dar con la araña puesto que recurre al camuflaje.

Su coloración, y el hecho de que se muestra completamente quieta le permite pasar desapercibido frente al ojo humano. ¿Has conseguido dar con ella? Si no es así, te recomendamos que te dirijas a la zona de la hierba. A pesar de que parezca muy complicado que una araña se esconda en un espacio tan pequeño, esta consigue hacerlo sin ningún problema. ¿Todavía no has dado con ella? A continuación te ofrecemos la solución.

La araña está escondida entre los hierbajos. / Reddit

Enfréntate a otro reto: ¿puedes encontrar a la segunda ardilla?

¿Buscas otro reto todavía más complicado? En esta segunda fotografía te enfrentamos a una ardilla que, a pesar de que no tenga la misma habilidad de camuflarse con su entorno como la araña, logra pasar desapercibida en la siguiente fotografía. Una imagen en la que podemos encontrar un simple montículo compuesto de tierra, rocas y un árbol en el que se esconde el animal. ¿Cuánto tardarás en dar con él?

Hay una ardilla oculta en esta fotografía. / Reddit

Para echarte un cable, y que puedas encontrar al animal de una forma rápida y sencilla, hemos decidido darte una pista que te ayudará a resolver el problema: fíjate en las rocas. Una vez allí, intenta localizar al animal. Pese a que tú no hayas dado con la ardilla, ella te está mirando fijamente. A continuación te ofrecemos la solución.