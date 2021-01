Twitter enfurece con Fernando Simón por acusar a la sociedad del aumento de contagios

Fernando Simón es Trending topic en Twitter desde la rueda de prensa del pasado lunes, donde sugirió que el aumento de contagios y la tercera ola ha sido provocada por una relajación de las medidas en Navidad por parte de los ciudadanos. Los usuarios de la red social han cargado contra el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) al reprocharle que, si este escenario era previsible, no se tomaran medidas más estrictas y se permitiera su celebración para "salvar las navidades".

“Es desde luego un problema del comportamiento que hemos tenido estos días; hemos pasado unas vacaciones de Navidad quizás mejor de lo que podíamos o debíamos haber pasado, y ahora estamos observando los resultados" aseguraba el epidemiólogo. Además, descartaba que fuera consecuencia de la nueva cepa británica: "La variante, en caso de tener algún impacto, tendrá un impacto marginal; al menos en nuestro país".

Ofendidos aquellos que no celebraron la Navidad

Tras estas palabras varios usuarios enfurecían a través de las redes sociales, pidiendo explicaciones a Simón, ya que si se sabía que esta sería la consecuencia no entienden que no se tomaran medidas mucho más estrictas, en lugar de acusar ahora a los ciudadanos por su comportamiento.

Fernando Simón: «Lo hemos pasado quizá demasiado bien estas Navidades».

Con estas palabras se anticipa con claridad el próximo confinamiento nacional.

Estamos ante un discurso tan predecible, tan esperable...que ya no asusta, no asombra... solo desgasta. pic.twitter.com/Tz0nHyw6cK — Sir Galahad🗡 (@Sir_Galahadd) January 15, 2021

Hace tiempo que no tienen ningún sentido las comparecencias de Fernando Simón. No aportan ni confianza ni credibilidad. — Juan Trinidad Martos (@juantri73) January 15, 2021

Escuchar a Simón decir "quizá lo hemos pasado mejor de lo que debíamos" da vergüenza ajena. La gente ha hecho lo que le ha permitido hacer. Y todo porque TODOS LOS GOBIERNOS, los 17+1 no han tenido pelotas de imponer restricciones severas. Había que "salvar la navidad".



😒 — Miguel Lamberto (@Miguelibrius) January 11, 2021

Varios de ellos le reprochaban estas palabras cuando aseguraban que no habían celebrado la Navidad, que por primera vez no se habían juntado con su familia, o que incluso la habían pasado solos. "Lo peor no es que Fernando Simón este culpando a la gente de pasárselo demasiado bien en las navidades. Lo peor es que hay gente que ha pasado una Navidad de mierda y se siente culpable" escribía un tuitero.

Lo peor no es que Fernando Simón este culpando a la gente de pasárselo demasiado bien en las navidades. Lo peor es que hay gente que ha pasado una Navidad de mierda y se siente culpable. — El Triana (@ElTriana3) January 15, 2021

"A trabajar y a hacer exámenes presenciales, sí. En transporte público, muchas veces abarrotado, también. Las tiendas y centros comerciales abiertos para que consumas en rebajas, por supuesto. Luego enciérrate en tu casa el resto del día, y vuelta al ruedo como autómatas" lamentaba una usuaria, para la que las acusaciones del director del CCAES no tienen mucho sentido, dado que después de las fiestas, éstas siguen siendo algunas de las actividades que todavía están permitidas.



Mientras escuchando a Fernando Simón en la TV diciendo que nos lo hemos pasado demasiado bien en las Navidades. — Irene Arrazola (@arrazola_irene) January 15, 2021

Desconfianza y memes con las declaraciones de la cepa británica



Otros, ponían también en duda la marginalidad que le atribuye en el país a la variante británica de COVID-19, y asemejándolo a una de las famosas frases que espetó al principio de la pandemia y que ha sido objeto de varios memes, incluso con Filomena: ""España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado"".

Fernando Simón: "España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado"



La pandemia: pic.twitter.com/uRw2SDJU75 — La Vida Moderna (@vidamoderna) January 15, 2021

Fernando Simón : "La nueva variante del Covid no tendrá ningún impacto en España .

¡Vamos a morir todos! pic.twitter.com/BAmfKrepos — Ana Belén (@AnaBcace) January 11, 2021

Fuera del lado cómico que le han buscado algunos usuarios, las predicciones del epidemiólogo han sido duramente criticadas y son muchos los que dudan de su criterio, tomando estas palabras como un anticipo de otro nuevo confinamiento nacional y pidiendo su dimisión. En cualquier caso, el miedo ante el aumento de contagios, que algunos expertos apuntan que puede ser incluso mayor que el del pasado marzo, ha sido el protagonista de las redes sociales, en contraposición con la intención que pudiera tener el epidemiólogo cuando se expresó con esas palabras.

Fernando Simón 2020:

"España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado"



Fernando Simón 2021:

"El impacto de la variante, en caso de tener algún impacto, será marginal"



¿Os lo explico o empezamos ya a comprar papel del váter?pic.twitter.com/utsViKM1or — Los Meconios (@LosMeconios) January 11, 2021