Paula Badosa, 'encerrada' en un hotel de Melbourne tras el positivo de un pasajero: "No tengo ni ventanas"

La española Paula Badosa, obligada a estar confinada 14 días en un hotel de Melbourne (Australia) después de que un pasajero del vuelo charter en el que viajaba de Abu Dabi a esa ciudad haya dado positivo por Covid-19.

La organización del Abierto de Australia informó de que en ese avión viajaban 64 personas, 23 de ellos jugadores, y que todos se encuentran en cuarentena en sus hoteles.

Paula Badosa: "No tengo espacio"

La tenista ha explicado en una conexión de madrugada con Álvaro Benito que el avión estaba "al 30% -40% de capacidad" y que los jugadores habían sido informados de las normas: dos días en la habitación al llegar tras tener un test negativo y todos los tenistas comenzarían a entrenar el mismo día. Badosa viajaba sabiendo que su test era negativo.

Pero ocurrió un imprevisto: "Nos informaron que íbamos a ir por secciones, normalmente con las jugadoras con las que entrenaba y, si alguien de tu sección daba positivo, te quedabas en cuarentena. La cosa es que quien ha dado positivo es una persona que no estaba ni cerca de nosotros ni me crucé con ella en todo el vuelo. Ahora todos los del vuelo estamos en cuarentena, aunque no seamos un peligro", ha lamentado.

El Open de Australia creó una nueva norma para atender a ese positivo del avión: "No nos habían informado de esto y es que ahora no podemos salir de la habitación. No tengo ventana y tampoco puedo abrir ni la puerta. Me está creando un poco de agobio y de ansiedad. No tengo espacio. No tengo una bici ni nada para hacer ejercicio. Espero que me dejen algo, al menos, para que me pueda mover. La situación está complicada y, mentalmente, parece que estoy en una película", ha admitido.

El positivo, que no es jugador, según informó la organización, y que había dado negativo antes del vuelo, ha sido trasladado a un hotel medicalizado.

Los 23 jugadores, incluida Paula Badosa, no podrán salir de su habitación de hotel durante 14 días y hasta que tengan autorización médica.

En ese avión había muchas jugadoras que no entienden esa situación. "Estaba todo muy controlado y ahora resulta que tenemos que estar en cuarentena por una persona que ni conocemos".

Además, la jugadora española comentó en redes sociales su frustración. "Al principio la regla era que la sección del avión que estaba con esa persona tenía que ponerse en cuarentena, no todo el avión. No es justo cambiar las reglas en el último momento. Y tener que quedarse en una habitación sin ventanas ni aire", publicó Paula Badosa.