"Le daría un beso en la boca a una persona con COVID": el delirante testimonio de un médico negacionista

"Las mascarillas inducen a la depresión y al suicidio", aseguraba uno de los médicos negacionistas que protagonizaron el programa de 'Equipo de Investigación' del viernes. Gabriel García Ruí no tiene ningún reparo en afirmar que el coronavirus no existe y de hecho, asegura que las mascarillas "rompen relaciones humanas" y "a la larga, producen Alzheimer".

En la misma línea, el doctor expresaba a las cámaras de LaSexta que no teme a la pandemia y que la terapia para cualquier enfermedad la cura tocando su saxofón a los pacientes y con acupuntura. "¿Quiénes son las autoridades sanitarias? ¿Quién les ha puesto nombre de autoridades sanitarias?", reflexionaba con tono demencial.

Además, en un acto por demostrar que el COVID-19 no existe -pese a los 2 millones de muertos en todo el mundo y el descontrol del auge de contagios- el negacionista afirmaba: "Yo estaría dispuesto a darle un beso en la boca a aquella persona que esté infectada por coronavirus".

Por si no fuera suficiente, el médico sigue con su argumentario y afirma esta vez que las vacunas "no sirven para nada". Ante la incredulidad del periodista que señala que las vacunas han salvado 1.500 millones de vidas en el mundo desde que se inventaron, el hombre responde que "el proceso de la enfermedad lo desarrolla cada uno" y añade así alimentando teorías conspiranoicas: "Además de no servir para nada, nos pueden introducir programas de alteración del ADN nuclear para el control y la dominación".

"No llevamos mascarilla porque no existe la pandemia"

Y si lo creíamos haber visto todo, la médica de familia y fundadora de la asociación de 'Médicos por la verdad', Natalia Priego, apoyaba los argumentos de García Ruí y soltaba otra perla: "No llevamos mascarilla porque realmente no existe la epidemia". Esta líder de los negacionistas en España se hizo viral en marzo por difundir un mensaje negando la gravedad de la pandemia y de hecho, se saltó el confinamiento.

"Sabemos perfectamente a día de hoy que los confinamientos han sido un fracaso. Animo a todos los médicos a que alcen la voz contra esta injusticia y este atentado a la salud pública", señalaba la doctora, insistiendo en negar la evidencia de la pandemia. "No hay ninguna base médica para adoptar dichas decisiones como es las mascarillas generalizadas".

Aluvión de criticas en Twitter

Durante la emisión del programa, las redes sociales echaban chispas por la cantidad de disparates que se oyeron por parte de los negacionistas. Se generó mucha indignación y los usuarios no tardaron en expresar su malestar: "Me da una rabia como la médico protagonista (por llamarla de alguna manera médico) es una zumbada sin formación y digna de inhabilitarla de por vida. No existe el COVID dice... Payasa", escribía una usuaria visiblemente molesta por los comentarios.

"Me está dando puro miedo que haya tantísimos muertos por día y haya a la misma vez tantísima gente gritando en contra de todo lo que hacen nuestros sanitarios", comentaba otra que no daba crédito a lo que veía. "No sabes si temer mucho o reírte de que haya gente así", era otro de los comentarios.

