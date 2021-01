La plantilla del Athletic Club ultima los preparativos para intentar asaltar la Supercopa de España en la final de este domingo contra el FC Barcelona. En las últimas horas, la expedición rojiblanca ha vivido un emotivo reencuentro con quien fuera su capitán hasta el pasado curso: Aritz Aduriz. El exdelantero ha acudido sin pensarlo a la llamada de Marcelino García Toral.

"Me mandó un mensaje el delegado Sendoa (Agirre) diciéndome que el míster, Marcelino, quería hablar conmigo", comentó Aduriz para el equipo de comunicación bilbaíno, que lo ha reflejado en las redes sociales. "Me pidió si podía venir con la expedición, ya que hacía alusión a que el estar aquí es gracias al trabajo que se había hecho el año pasado y yo formaba parte de ello", terminó de explicar, además de lamentar que otros ausentes como Mikel San José o Beñat Etxebarria no hayan podido ir.

🎙️ @AritzAduriz11



🗣️ "El equipo está muy enchufado, con una confianza muy grande"



🗣️ "La #Supercopa de 2015 fue uno de los mejores momentos que vivimos en los últimos años. Esta final puede ser igual o más histórica que aquella"#BarçaAthletic #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/wzGqfHC8GX — Athletic Club (@AthleticClub) January 17, 2021

Poco tuvo que pensar el ya histórico '20' de los 'leones': "Me hizo muchísima ilusión y aquí estoy, intentando ayudar en todo lo que se pueda". Aduriz se incorporó a la concentración del equipo este sábado, pasando noche con sus excompañeros e incluso teniendo un sitio privilegiado en el Estadio de La Cartuja, El exjugador tendrá que adaptarse a la tensión de la grada presenciando un nuevo enfrentamiento contra el Barcelona que puede valer un título.

Del último trofeo rojiblanco, precisamente una Supercopa de España con protagonismo de Aritz Aduriz, ha pasado ya un lustro: "Ganar una final a doble partido al Barça fue un hito increíble y veo que esta final puede ser igual de memorable o incluso más", recalcó, poniendo en valor el hecho de haber superado también al Real Madrid en las semifinales. Su viaje, de momento, ya ha aportado una inyección de moral a los de Bilbao que su técnico, Marcelino García Toral, busca que sea desequilibrante.