Los partidos que le pueden caer a Messi por su manotazo a Villalibre

El negativo día para el Barcelona, que perdió la final de la Supercopa a manos del Athletic (2-3), se agravó en el último minuto de la prórroga, cuando Messi recibió la primera expulsión de su carrera con la elástica blaugrana tras propinar un manotazo en la cara a Villalibre. Gil Manzano enseñó la tarjeta roja a Messi, que se perderá los próximos partidos.

La pregunta es cuántos. Iturralde González explicó este domingo en Carrusel Deportivo que "si se considera agresión serían cuatro partidos". Sin embargo, opinó: "Pero me huele que le van a poner dos partidos". Para Iturralde, no obstante, le deberían sancionar con cuatro partidos y no con dos. "Es agresión, no se pueden hacer trampas al solitario", argumentó en Carrusel.

En el acta arbitral, Gil Manzano describió la acción de la siguiente manera: "Messi fue expulsado por golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva con el balón en juego". En base a esto, Iturralde opinó: "Pone que el balón está en movimiento, es a lo que se puede agarrar el Comité para no meterle 4 partidos".

Si la sanción es de cuatro partidos, Messi se perdería los duelos frente al Cornellà de Copa y ante Elche y Athletic en LaLiga. Si el Barcelona pasa a octavos de final de la Copa, tampoco podría estar Messi, pues se juegan tras la próxima jornada liguera. Si cae eliminado y Messi es sancionado con cuatro partidos, el último choque en el que cumpliría sanción sería contra el Betis en LaLiga.