Pablo Iglesias considera que Carles Puigdemont es un exiliado como los del franquismo

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha considerado este domingo que Carles Puigdemont es un exiliado como los del franquismo. Todo ello durante una entrevista publicada en el programa Salvados de La Sexta, en la que el líder de Unidas Podemos ha contestado de esta manera a la pregunta del periodista Gonzo sobre si la situación actual del político es equiparable a la que vivieron los republicanos que decidieron que marcharse del país durante la dictadura franquista.

Para llegar hasta este punto hay que volver varios minutos atrás en la entrevista. Concretamente al momento en el que el periodista le pregunta a Pablo iglesias por qué considera fugado al rey emérito y exiliado a quien fuera presidente de la Generalitat de Cataluña. Después de explicar que no comparte los objetivos de Carles Puigdemont bajo ningún concepto, el líder de Unidas Podemos ha defendido que se tratan de casos completamente distintos: "Si está en Bruselas no es por haber robado dinero a nadie ni haber intentado enriquecerse"

"Creo que la consideración moral es diferente"

Después de explicar que tampoco está en Bruselas por "meter la mano en el bolsillo de nadie", el político ha recordado que Carles Puigdemont ha acabado marchándose de nuestro país por llevar sus días políticas hasta un extremo por unas vías que, a su juicio, son erróneas: "Se ha jodido la vida para siempre por sus ideas políticas".

Un escenario que difiere bastante del protagonizado hace unos meses por el rey emérito Juan Carlos I, quien decidía abandonar el país con el objetivo salvaguardar la Monarquía tras las investigaciones abiertas en su contra por fiscales suizos y españoles sobre sus supuestos fondos en paraísos fiscales: "Lo del otro, si es verdad que ha robado dinero o que ha estado utilizando tarjetas black, creo que la consideración moral es diferente".

Iglesias compara a Puigdemont con los exiliados del franquismo "Pues lo digo claramente, creo que sí"

A continuación, y después de las explicaciones que le ha dado al periodista para determinar por qué considera fugado a uno y exiliado al otro, Gonzo le ha preguntado si la situación de Carles Puigdemont puede ser equiparable a la de los republicanos que se marcharon de nuestro país durante el periodo franquista. Tras pensarlo durante unos segundos, no ha dudado: "Pues lo digo claramente, creo que sí". Una vez más, el político ha recordado que no comparte sus ideas. Tampoco la forma de la que las ejecutó. Pero considera que fue un movimiento motivado por sus convicciones que le llevaron a su situación actual.

Después de esto, Iglesias ha recordado que el político catalán no lo hizo bien y que no debería repetirse algo semejante de cara al futuro: "Creo que un gobierno, aunque tenga una mayoría absoluta en el Parlament, no tiene legitimidad para decidir unilateralmente la independencia de Cataluña".