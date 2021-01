"El contrato con las farmacéuticas no dice nada": el Europarlamento exige transparencia con la vacunación

El Europarlamento no quiere que sus críticas sean utilizadas contra las vacunas contra la COVID-19, pero cuando se invierten más de 2.000 millones del presupuesto público en la compra de algo es necesaria la transparencia. Y el Parlamento Europeo la reclama desde septiembre del 2020.

La Comisión ha conseguido que una farmacéutica, CureVac, uno de los laboratorios a los que ha financiado para garantizar la producción de dosis para los 27 si su vacuna obtiene la luz verde de la Agencia Europea del Medicamento, acepte el control del Parlamento Europeo.

Pero este ejercicio parece totalmente insuficiente a los eurodiputados que esperan tener acceso al total de los contratos firmados. “Francamente he hecho 6 horas de tren para llegar a esta sala de lectura porque quería saber qué hemos pagado a cada laboratorio, porque en total hemos votado más de 2.000 millones para ellos, pero el contrato no dice nada. El precio de las vacunas tampoco está. El sitio de producción tampoco está y, después, de lo de Pfizer en Bélgica, sabemos que es importante”, protesta la eurodiputada de los Verdes Michele Rivasi, que ha terminado su intervención asegurando que “esto no es posible, no pueden dar ustedes tanto dinero sin contrapartidas, escondiéndose en el secreto comercial cuando lo legítimo es que los ciudadanos puedan saber”.

🔊 Le Parlement européen, l’autorité budgétaire et seule institution démocratiquement élue est unanime: nous voulons accéder à tous les contrats #vaccins #COVID19.

La @EU_Commission faillit à sa promesse de #transparence et cela doit cesser !#EPlenary https://t.co/WwEmq9BWwI pic.twitter.com/uBoBEPCTUx — Michèle Rivasi 🌍 (@MicheleRivasi) January 19, 2021

Otro problema que plantean los eurodiputados es el de la responsabilidad civil de los laboratorios. Normalmente, el laboratorio que produce un medicamento es responsable de éste. Pero argumentando que los gobiernos han querido acelerar el proceso de producción, las farmacéuticas rechazan toda responsabilidad. “Este es un tema del que ya se había hablado, pero es cierto que al final son los estados los responsables en función de la dificultad que entraña resolver esta situación tan especial”, ha explicado a la SER Nicolás Gonzalez Casas. Este eurodiputado socialista ha entrado ya en la sala de lectura, dejando fuera, requisado, su teléfono móvil. Como todos, Nicolás cogió bolígrafo y papel y tuvo 50 minutos para leer las 50 páginas del contrato. “De seis párrafos sobre responsabilidades, dos están tachados”, ha denunciado Pascal Canfin, diputado del grupo liberal y presidente de la Comisión de Sanidad y Medio Ambiente. Por esto el Parlamento Europeo exige transparencia. “He visto este contrato. He sido incluso el primero en entrar en la sala para verlo. Es un contrato parcial. No incluye información clave”.

La preocupación del presidente de la Comisión de Sanidad es enorme. Pascal Canfin no quiere que la opacidad se convierta en argumento de los grupos populistas y Neón-nacionalidad contra la vacuna. Un problema que amenaza el debate en su país, Francia y en otros países de la UE en los que las características novedosas de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna generan dudas entre grupos reacios.

Pascal Canfin insiste en que la “transparencia parcial” no puede satisfacer a la Eurocámara. “Menudo circo”, ha dicho el eurodiputado del Grupo de la Izquierda Europea Marc Botenga al describir su paso por la sala de lectura, “teléfono confiscado, declaración de confidencialidad, todas las informaciones importantes tachadas porque han dejado ustedes que las empresas decidan lo que pueden leer los diputados. Han privatizado ustedes la transparencia”, ha dicho entre los aplausos del plenario.

“Es alucinante que los gobiernos puedan imponer el confinamiento a todos los ciudadanos y que ustedes se aplanen ante las empresas”, ha dicho recordando que el desarrollo de las vacunas que se contratan se ha hecho con dinero público,

Un problema, el de la transparencia, que comparte también la eurodiputada de Ciudadanos Soraya Rodríguez en un debate que también quiere clarificar las razones que han llevado a la Comisión a prepactar diferentes números de dosis con cada laboratorio.

Debate en el que los portavoces del PPE y del Grupo Socialista Europeo han insistido en la necesidad de agilizar el proceso de vacunación, un tema que como el uso del certificado europeo postvacunas debe ser estudiado por los jefes de gobierno en su reunión del jueves.