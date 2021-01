Los comentarios sexistas y racistas en el Dakar que condena el mundo del motor

Escándalo en el mundo del motor por las palabras de dos pilotos participantes en el Rally Dakar sobre dos mujeres que también formaban parte de la carrera. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha publicado este martes un comunicado en el que "condena enérgicamente" los "comentarios desagradables y degradantes" dirigidos a las pilotos de camiones Aliyyah y Yasmeen Koloc, hermanas e hijas del expiloto Martin Koloc.

En el comunicado, que publica junto con Amuary Sport Organisation (ASO), la entidad que organiza el Rally Dakar, afirma que la FIA continuará "invirtiendo importantes" recursos en el desarrollo de iniciativas para "inspirar y fomentar la participación de niñas y mujeres jóvenes en el deporte del motor". Además, recuerda que la "adhesión a los principios éticos y la promoción de una cultura diversa e inclusiva en nuestro deporte" son de suma importancia tanto para la FIA como para su Comisión de Mujeres en el Deporte del Motor.

Las palabras de los pilotos

Los pilotos Ales Loprais y Petr Pokora tuvieron la siguiente conversación: "Me estoy empalmando por tercera vez. Mira, la negra de Roudnice va hacia la derecha", dijo el primero. "Bueno... Esa no está mal, es pasable. La otra no", contestó el segundo.

Posteriormente han pedido perdón a través de sus redes sociales: "Los comentarios en el vídeo no tenían la intención de provocar u ofender a nadie. Pedimos disculpas a todos los interesados y es posible que se hayan sentido ofendidos por los términos en cuestión. Somos un equipo de chicos normales que no damos mucha importancia a los medios de comunicación y publicamos un lamentable vídeo sin censura".