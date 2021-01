Una familia pierde a 16 de sus integrantes en México por la COVID-19 tras acudir a un velatorio

El mexicano José Martín Chávez Enríquez ha perdido a 16 familiares durante estos últimos doce meses como consecuencia de la COVID-19. Así lo ha dado a conocer el protagonista de esta historia en declaraciones al diario mexicano Milenio, donde relata cómo ha sido el peor año de su vida: "No he tenido tiempo ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antes de ayer, mi papá continúa enfermo en casa y mi hermana ya ha conseguido salir adelante. No sé de dónde me salen fuerzas para seguir con esto".

Todo comenzó hace ya varios meses, cuando un tío lejano murió como consecuencia del nuevo brote de coronavirus. Tras ser informado del fallecimiento del pariente, él y gran parte de la familia acudió al velatorio en un domicilio del municipio de Cuautitlán Izcalli para despedirse de él. Sin embargo, no siguieron las recomendaciones sanitarias y muchos de ellos comenzaron a enfermar: "El virus arrasó, acabó con casi toda la familia. Fueron enfermando y muriendo".

El mexicano ha perdido a 16 miembros de la familia en el último año

Durante los meses venideros, algunos de los que asistieron a dicho velatorio comenzaron a morir como consecuencia de esta enfermedad. Principalmente aquellos miembros de la familia de edades más avanzadas y quienes contaban con patologías previas. Entre los familiares que ha perdido durante estos últimos meses, José Martín Chávez Enríquez asegura haber perdido a uno de sus abuelos y tres tíos directos como consecuencia de la COVID-19.

También su madre, quien falleció el pasado viernes en un hospital local: "Mi madre de 62 años estuvo en cama. Sin embargo, su estado de salud empeoró y la tuve que llevar al Hospital Vicente Villada, donde falleció el pasado viernes. La incineré y tengo sus restos en mi casa, porque no me ha dado tiempo ni de ir al panteón". Y es que, además de su madre, su padre también es uno de los afectados por el brote de COVID-19 en la localidad. Por suerte, su hermana ha conseguido superar la enfermedad, por lo que podrán sacar tiempo para cuidar de su padre y darle a su madre el entierro que se merece.

México, entre las naciones más afectadas por la COVID-19

México es, a día de hoy, una de las naciones más afectadas por la pandemia de COVID-19. Durante las últimas 24 horas, el país presidido por Andrés Manuel López Obrador ha registrado 18.894 casos y 1.584 fallecidos. Unas cifras nunca antes vistas en el país que han hecho saltar las alarmas.

Desde que las autoridades sanitarias confirmaran los primeros casos el 27 de febrero, el país cuenta con 1.668.396 casos y 142.832 fallecidos durante este último año según el mapa elaborado por la Universidad de John Hopkins. De esta manera se convierte en el quinto país más afectado por la COVID-19 de todo el continente americano en lo que a número de contagios se refiere y el número 13 de todo el mundo. Sin embargo, y si tenemos en cuenta el número de fallecidos, el país norteamericano es el cuarto por detrás de Estados Unidos, Brasil e India.