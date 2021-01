Jennifer López se emociona en español en la investidura de Biden: "¡Libertad y justicia para todos!"

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de investidura de Joe Biden ha sido el protagonizado por la cantante y actriz de origen hispano Jennifer Lopez. La estrella ha interpretado dos temas This Land is Your Land y America The Beautiful. Tras si interpretación, y en un emocionado español, ha gritado: "¡Una nación orgullosa, indivisible, con libertad y justicia para todos!".

Antes, otra de las estrellas invitadas, la cantante Lady Gaga, ha interpretado el himno de Estados Unidos, The Star-Bangled Banner. La artista ha lucido una enorme paloma de la paz dorada en la solapa de su chaqueta.

En la ceremonia se ha escuchado el primer discurso de Biden como presidente de Estados Unidos. "La democracia ha prevalecido", ha asegurado en una jornada que vive como "un día de historia y de esperanza".