¿Puede realmente cualquier autonomía de España decretar un confinamiento similar al de los países europeos?

La tercera ola del coronavirus (o la cuarta, si se escucha a algunos epidemiólogos como Margarita del Val) gana terreno en Europa tras las fiestas navideñas. España, como ya ocurrió en la primera y en la segunda ola, es uno de los países más golpeados por la pandemia. Muestra de ello son los datos que ofrece Sanidad. Este lunes, según las cifras que ofrece el ministerio, la incidencia se disparó 114 puntos en tan solo dos días. Es la diferencia entre el informe del viernes 15 de enero, que señalaba 575 casos por 100.000 casos, y el de este lunes, que elevaba la cifra hasta los 689. Según los datos publicados este martes, la incidencia subió otros 25 puntos hasta situarse en los 714.

Pese al avance de la pandemia, cuyas cifras de ocupación de camas en las UCI o de número de contagios ya sobrepasan los baremos del peor día de la segunda ola (9 de noviembre), desde Sanidad se aboga por apurar las opciones de contener el virus sin llegar a un confinamiento domiciliario como el que se aplicó en marzo de 2020 en España.

En nuestro país rige el decreto del estado de alarma aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre con una vigencia de 6 meses. Este marco legal que otorga a las autonomías la capacidad de establecer cierres perimetrales tanto en la comunidad como en sus municipios. Además, los gobiernos regionales tienen la capacidad de decretar toques de queda para su población entre las 22:00 y las 7:00 horas. Cabe destacar que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra este miércoles, Gobierno y Comunidades Autónomas debaten la posibilidad de modificar este decreto para que esos toques de quedan puedan adelantarse a las 20:00 horas, ya que varias comunidades como Castilla y León (que incluso lo ha aplicado), Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana se lo han reclamado al ministerio. A partir de este marco regulatorio común, y unido las competencias que poseen en materia de Educación o sobre la hostelería y el ocio, las comunidades puedes decidir cómo atajar el avance la pandemia.

"Los instrumentos que hay, si se utilizan adecuadamente como se están utilizando por parte de las Comunidades Autónomas, si se espera el tiempo necesario para que den resultados, son suficientes según el criterio de nuestros expertos para dar respuesta a este incremento de casos. De hecho, fueron suficientes para doblegar la segunda ola", ha apuntado este martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en el programa ‘Aquí, amb Josep Cuní’, de SER Catalunya. Más directo incluso se mostró el propio Illa en el diario El País. "Las autonomías ya pueden decretar lo que otros países llaman confinamiento", aseguró el titular de Sanidad el domingo. ¿Qué se está haciendo en otros países de Europa?

Los confinamientos en Europa

Si miramos a Europa, vemos que son muchos los países que tomaron medidas especiales de cara a Navidad, y que varias de esas restricciones ya se han quedado de forma permanente. Alemania, por ejemplo, decidió a principios del mes de noviembre cerrar todo el ocio, la restauración y la vida cultural, una medida que decidió ampliar en diciembre a cualquier actividad no esencial y al comercio. Pero estas no son las únicas restricciones que se aplican en el país. La movilidad también está limitada durante todo el mes de enero. En aquellas áreas del país con más de 200 casos de incidencia semanal, la movilidad se restringe a un radio de 15 kilómetros. Además, la actividad escolar presencial no se ha retomado tras las fiestas. Lo que no se ha decretado, de momento, es un toque de queda.

Donde sí hay un toque de queda es en Francia. Está decretado a las 18:00 de la tarde y hasta las 6:00 horas y salvo por motivos justificados o de trabajo es de obligado cumplimiento. Primero fue hasta las 20:00 horas, tramo que solicitan ahora varias de las Comunidades Autónomas en España, pero desde esta semana y durante 15 días se fija dos horas antes. Lo que no hay es límite de espacio ni de tiempo a la movilidad. Eso sí, hostelería, cines o teatros permanecen cerrados hasta finales de mes. El ejecutivo de Emmanuel Macron ha decidido mantener abiertos los centros educativos.

Las medidas son incluso más estrictas en Reino Unido. El pasado día 5 de enero y hasta mediados de febrero, Boris Johnson decretó el confinamiento total de Inglaterra. El primer ministro británico decidió cerrar el comercio, la restauración y la hostelería y los colegios de primaria y secundaria y las universidades han adoptado el sistema de educación virtual. Bajo la premisa del Stay at home, el gobierno de Johnson prohíbe a los ciudadanos salir de sus hogares salvo por motivos excepcionales, como hacer ejercicio o recibir atención médica. También, por supuesto, con permiso de trabajo.

Por su parte, Italia ha optado por un confinamiento por zonas acotadas por la incidencia de la pandemia. En la llamada zona amarilla, se prohíbe salir de la región en la que se vive. Bares y restaurantes cierran a partir de las 18:00, y durante los fines de semana y festivos estarán cerrados los centros comerciales. Estarán cerrados cines y teatros. En las regiones que estén en zona naranja, bares y restaurantes estarán cerrados durante todo el día, así como pubs o pastelerías. Tampoco se permite salir del propio municipio, salvo por motivos laborales o sanitarios. Por último, está la zona roja. En las regiones que estén en esta zona, confinamiento será total tres semanas. No se podrá salir de casa salvo por motivos estrictamente necesarios, y todos los locales comerciales permanecerán cerrados, salvo las tiendas de alimentación, farmacias y comercios que venden productos de primera necesidad.

Qué pueden hacer las autonomías

Aclarado ya lo que se está haciendo en el resto de Europa y tras las palabras del ministro Salvador Illa, ¿podría la Comunidad Valenciana, una de las comunidades que ha decidido el cierre de la hostelería, copiar un confinamiento como el que se aplica en cualquiera de los citados países? En gran parte, sí. La Comunidad Valenciana y cualquier autonomía del país. Las autonomías no pueden fijar el toque de queda antes de las 22:00 horas, aunque parece que ahora el Gobierno está abierto a modificar el decreto del estado de alarma para permitir a los gobiernos autonómicos adelantarlo a las 20:00 horas. Las Comunidades Autónomas tampoco pueden decretar un confinamiento domiciliariocomo el del pasado mes de marzo al uso, pero si pueden adoptar medidas que prácticamente emulen las condiciones que hay en el resto de los países europeos.

Medidas Confinamiento de Alemania Capacidad de las CCAA Cierre de la hostelería Sí Sí Cierre del ocio SÍ Sí Cierre del comercio Sí Sí Limitar la movilidad Sí Sí Toque de queda No SÍ, desde las 22:00 horas Confinamiento en casa No No Educación telemática Sí Tiene las competencias

Medidas Confinamiento de Francia Capacidad de las CCAA Cierre de la hostelería Sí Sí Cierre del ocio SÍ Sí Cierre del comercio Sí Sí Limitar la movilidad Sí Sí Toque de queda Sí, a las 18:00 horas SÍ, desde las 22:00 horas Confinamiento en casa No No Educación telemática No, colegios abiertos Tiene las competencias

Medidas Confinamiento de Reino Unido Capacidad de las CCAA Cierre de la hostelería Sí Sí Cierre del ocio SÍ Sí Cierre del comercio Sí Sí Limitar la movilidad - Sí Toque de queda - SÍ, desde las 22:00 horas Confinamiento en casa Sí No Educación telemática Sí, educación virtual Tiene las competencias

Medidas Zona roja en Italia Capacidad de las CCAA Cierre de la hostelería Sí Sí Cierre del ocio SÍ Sí Cierre del comercio Sí Sí Limitar la movilidad - Sí Toque de queda - SÍ, desde las 22:00 horas Confinamiento en casa Sí No Educación telemática Sistema mixto Tiene las competencias

*** La zona amarilla y la zona naranja de Italia puede ser copiada íntegra por las CCAA.