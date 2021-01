El vigués José Juan Figueras es la cara de la inmensa alegría de toda una ciudad. Y no de cualquier ciudad, sino de una muy necesitada de alegrías, y es que Alcoy es la gran ciudad con la tasa de incidencia por COVID más alta de nuestro país. Pero tampoco es solo la alegría de Alcoy, sino también un nuevo triunfo de un modelo, el de la Copa de Rubiales, que llena de ilusión al fútbol modesto.

José Juan fue el mejor jugador del Alcoyano - Real Madrid. Tras el partido aseguraba en El Larguero que estaban “en una nube”. “No sabemos lo que hemos hecho”, le decía a Manu Carreño en la antena de la Cadena SER. A sus 41 años -“soy un viejoven de esos”, decía en El Larguero-, frenó a todo un Real Madrid con paradas de muchísima altura.

“Mortadelo”, como nos explicó que le llaman por su parecido al célebre personaje de cómic creado por Francisco Ibañez, tiene a sus espaldas una dilatadísima carrera futbolística que tuvo un momento crucial cuando el guardameta tenía 23 años.

Ocurrió en 2003 en el partido de Primera División entre el Celta y el Racing de Santander. José Manuel Pinto, portero suplente aquella temporada, tenía varicela, así que el entrenador se vio forzado a tirar del portero del filial, José Juan, para el banquillo. Lo que no esperaba el vigués era que en el minuto 55 Cavallero fuese expulsado tras realizar un penalti. Así, sin calentar, José Juan Figueras debutó en Primera División y al instante recibió su primer gol tras materializar Javi Guerrero el penalti. Un gol de Edu en el 84’ pondría por delante al Celta, pero la alegría no duraría mucho. En el minuto 99, en la última jugada del choque, José Juan midió mal una salida tras una falta lateral, falló en el despeje y se la dejó en la cabeza de Diego Alonso para que empatar a placer para el Racing.

La única experiencia de José Juan en Primera División probablemente no fue como el cancerbero lo hubiera deseado. Un golpe duro, pero que a buen seguro le construyó para todo lo que vendría después. Ciudad de Murcía, Granada 74, Águilas, Granada, Lugo, Elche y por último Alcoyano: toda una vida en la Segunda y Segunda B del fútbol español.

Este miércoles, a sus 41 años, vivió su otra gran noche después de aquella en Balaídos en 2003. Esta vez, nada más lejos de fallar, se vistió de superhéroe para echarse a los hombros al equipo de una de las ciudades que más está padeciendo la pandemia en España. Así, no podemos culpar a quien fuese que le abriera una entrada en WIkipedia con el pseudónimo de “presidente del Gobierno”.