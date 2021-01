La agónica frustración de Roncero con el Real Madrid: "Voy a irme a una isla perdida, me voy a hacer hippie"

La gran alegría del Alcoyano tras realizar el hito histórico de dejar fuera a todo un Real Madrid contrarresta con la decepción de los madridistas que vieron a su equipo caer eliminados demasiado pronto en la Copa del Rey y contra un equipo de Segunda División B.

Un ejemplo de esta frustración es Tomás Roncero, que tras el pitido final explicó en Carrusel Deportivo su sentimiento en tan duro momento para el periodista.

"Estoy muy quemado, me gustaría estar en un zulo, sin saber nada de nadie, haber dejado el fútbol, me voy a volver hippie, voy a coger una tabla de surf y me voy ir por ahí a una playa perdida", relató Roncero.