Si recibes este mensaje relacionado con tu banco, ten cuidado: es una estafa para acceder a tu cuenta bancaria

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha informado, a través de un comunicado publicado en su página web, sobre un nuevo ataque mediante el que un grupo de ciberdelicuentes pretende accederse con tus datos bancarios para poder acceder a tu cuenta y realizar así todo tipo de movimientos sobre la misma. Un nuevo caso de phishing, como otros tantos que hemos visto durante estos últimos meses, mediante el que los atacantes se hace pasar por una entidad de renombre con el objetivo de ganarse tu confianza y poder hacerse con lo que están buscando sin levantar ningún tipo de sospechas.

En esta ocasión, los afectados son los clientes del banco Ibercaja. No obstante, y como suele pasar con este tipo de ataques, los ciberdelincuentes podrían atacar bajo el paraguas de otras entidades. Por lo tanto, y si te encuentras con un mensaje como el que te vamos a mostrar a continuación, será mejor que lo borres seas del banco que seas. Según explica el Incibe, todo comienza con un correo electrónico mediante el que los responsables del ataque te notificarán sobre un mensaje en tu aplicación bancaria.

Así actúan los responsables del ataque: pretenden que les des tus datos bancarios para acceder a tu cuenta

"Estimado cliente. Ha recibido un nuevo mensaje de soporte de Iberocaja. Gracias por revisar este mensaje haciendo clic en el enlace a continuación". Si sigues las indicaciones del correo electrónico, y pulsas sobre el botón que vas a ver a continuación, los responsables del ataque te enviarán a una nueva pantalla que se hace pasar por la de tu banco. Después de darte la bienvenida a su nueva banca digital, los responsables del ataque te pedirán que compartas con ellos tanto tu código de identificación como la clave de acceso.

Los responsables del ataque se hacen pasar por Ibercaja. / Incibe

En caso de que hayas compartido tus datos, a pesar de que haya varios factores que demuestran que se trata de un timo, habrás caído en la trampa. No solo no podrás leer un mensaje que no existe, sino que le habrás abierto la puerta a los atacantes para que puedan hacer todo tipo de movimientos con tu cuenta. Por esa misma razón, y si has caído en la trampa, te pedimos que te pongas en contacto con tu banco cuanto antes.

Consejos para no caer en la trampa

Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec cuenta con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar que la dirección del remitente del correo es la correcta, o consultar la ortografía del mismo, hasta no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores.

Por otro lado, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. De esta manera podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.