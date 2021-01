Lola Flores 'resucita' a través de la inteligencia artificial para el nuevo anuncio de Cruzcampo

Lola Flores 'resucita' en el nuevo anuncio de Cruzcampo, 'Con mucho acento'. A través de técnicas de inteligencia artificial, la empresa cervecera ha conseguido que la Faraona lance un mensaje para las nuevas generaciones, reivindicando la importancia de las raices, el acento y empoderando la diversidad y lo auténtico.

"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar..." así comienza el spot publicitario de Cruzcampo de este 2021, cuyo lanzamiento se ha convertido también en un homenaje a la cantante, coincidiendo con el que sería el 98 cumpleaños.

Un minucioso trabajo para conseguir a Lola Flores en 2021



Según explica Esteban Velasco, responsable de la marca, la elección de Lola Flores no ha sido casual. 'Con mucho acento' busca poner los estereotipos patas arriba y abandonar definitivamente ciertos estigmas alrededor del acento. "Si alguien conquistó el planeta gracias a su singularidad y carácter, esa fue Lola Flores. Un fenómeno cuya vigencia perdura intacta a pesar del paso del tiempo señala.

Por esta razón, decidieron asumir el reto, y junto a sus dos hijas, Lolita y Rosario Flores, comenzaron a moldear el rostro, la voz y los gestos de la artista con inteligencia artificial, para adaptarlo a la actualidad y que, desde su esencia, volviera a renacer en el 2021 de la forma más realista posible.

"Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción [...], manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas" anima a hacer a las nuevas generaciones la Faraona en su discurso, para el que han sido necesarias más de 5.000 imágenes, y un minucioso proceso de composición y postproducción según explica Velasco.

Un diálogo con las nuevas generaciones del flamenco

La marca de cerveza sevillana ha querido entablar un diálogo entre la Faraona virtual y los nuevos artistas emergentes del flamenco, como la joven artista María José Llergo, que conversa con ella al final de la obra, o el colectivo musical que pone la música al spot, mezclando sonidos electrónicos con el folklore tradicional del flamenco, Califato 3/4. También los artistas gráficos 'Habla tu Andaluz' han participado en el proyecto.

"Hablar con Lola ha sido algo precioso. Como si hubiera tenido el privilegio de conocerla. Compartir el espacio-tiempo con ella es algo que solo podría pasar en un sueño y aquí", comenta la cordobesa, que mezcla el flamenco con diferentes estilos musicales.

Las redes sociales aplauden el trabajo

De esta manera, y demostrando la influencia del acento en la inspiración y en el arte, Cruzcampo ha querido mostrar las raíces de su propia cerveza, tradicional de Andalucía y en concreto de Sevilla. Un spot que ya está teniendo una buena acogida a través de las redes sociales y está siendo aplaudido por muchos usuarios, tanto por el trabajo de realización como por el mensaje en sí.

La periodista Mónica Carillo compartía por su cuenta oficial de Twitter un vídeo sobre cómo ha sido el proceso de realización del anuncio.