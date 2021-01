La FIFA y las seis confederaciones (UEFA, AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL y OFC) comunicaron este jueves, de manera oficial y pública su oposición a una eventual Superliga Europea. Incluso, amenazaron con que cualquier club o jugador que disputase cualquier competición al margen de la FIFA, no podría disputar ninguna de las competiciones regidas por ella, esto es, sería decir adiós a las selecciones nacionales.

Francisco José Delgado, en el comienzo de SER Deportivos ha opinado al respecto: "En las cosas raras que puede lograr un presidente, Florentino ha conseguido que UEFA y FIFA firmen las paces y se unan ante un enemigo común: el mismo Florentino y los presidentes que están gestando la nueva Superliga al margen de los organismos futbolísticos europeos".

"FIFA y UEFA amenazan con dejar al margen a cualquier jugador que dispute esa competición que ellos no dirigen. Con eso, parece el golpe resuelto, pero hay golpes que son un búmeran. ¿Qué pasaría si esos clubes logran gestionar un contrato televisivo sin intermediarios y suculento y ofrecen a sus estrellas sueldos brutales por jugar en exclusiva esa competición?", ha añadido.

"Un tiro en el pie"

El director de SER Deportivos ha argumentado que "el jugador ganaría más, se ahorraría partidos y alguno tendría excusa para no estar en la selección. Hay goles que se convierten en tantos en propia meta".

Por último, ha advertido: "Yo, si fuera FIFA y UEFA, no pensaría que he ganado esta batalla, como ellos piensan. Pensaría también que, queriendo dar un tiro a los clubes, me podría haber pegado un tiro en el pie de mis elecciones".