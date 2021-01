Gago elige al mejor entrenador de su carrera y... ¡es español!

Fernando Gago, viejo conocido de aficionado al fútbol español, ha sido presentado recientemente como nuevo técnico del Club Atlético Aldovisi, equipo de la Primera División Argentina. En su primera rueda de prensa, el ex del Real Madrid ha desvelado que Luis Enrique, con el que coincidió en la Roma, es el entrenador del que más ha aprendido en su carrera deportiva: "Todos los técnicos me dejaron algo, pero siempre me identifiqué con Luis Enrique y para mí es el mejor".

"Fue el que me hizo entender el juego y practicarlo de esa manera. Es difícil hacer un fútbol así porque solo lo pueden hacer los mejores y estamos hablando del seleccionador español. Aprendí mucho de sus conceptos y de su metodología de trabajo", explicó Gago en su presentación con Aldovisi.

El pasado mes de noviembre Gago anunció su retirada del fútbol profesional cuando militaba en Vélez Sarsfield y ahora afronta su primera experiencia en los banquillos en Aldovisi, donde formará dupla técnica con Fernando Insúa.