Esta es la mascarilla más eficaz para protegerte, según Fernando Simón

El debate sobre las mascarillas y cual es la más eficaz para depende que situación vuelve a la palestra pública. Tras un año de pandemia de la COVID-19 la elección sobre la mejor protección para evitar la transmisión del virus sigue siendo un quebradero de cabeza para los gobiernos y los ciudadanos. El director de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado cual es la que más protege a uno mismo en la exposición con el virus, y no es la quirúrgica ni la FFP2.

Hasta el momento, la obligatoriedad sobre el uso de mascarilla estaba indicado bajo una quirúrgica, la más económica y usual del mercado. Sin embargo, ahora países como Alemania están estudiando implantar el uso obligatorio de las FFP2 en el transporte público, como ya lo ha hecho Austria, ante el repunte de casos y la llegada de las nuevas cepas de variante británica, sudafricana y brasileña, cuya transmisión se ha demostrado que es mucho mayor.

La más eficaz para protejerse: la FFP3

Ante esta posibilidad, Fernando Simón fue preguntado en la rueda de prensa de este jueves sobre si el Ministerio de Sanidad plantea también esta medida, aunque según explicó por el momento, y aunque no se descarta, solo la recomienda en "circunstancias concretas". Entre otras, ha señalado que en España ya la utilizan los profesionales sanitarios que están expuestos a un gran riesgo por aerosoles.

Pero Simón ha hecho aquí un apunte, y es que en realidad "Cuando es una persona la que lleva la mascarilla y se tiene que proteger a sí mismo lo más eficaz es una FFP3". La protección contra la COVID-19 ha asegurado que se puede conseguir con diferentes combinaciones y estrategias, pero la FFP2 sería "algo menos eficaz, pero muy altamente eficaz".

Si se utilizan adecuadamente, el riesgo se reduce al mismo

Como ha señalado el epidemiólogo, las diferencias de porcentaje de filtrado hacia fuera y hacia adentro no son excesivas, aunque la FFP2 filtra mejor "hacia adentro" y la quirúrgica "hacia afuera". No obstante, ha destacado que si es una única persona la que lleva la mascarilla "puede no ser tan eficaz", pero si la lleva todo el mundo "el riesgo se reduce prácticamente a lo mismo".

Por este motivo, el director del CCAES duda de que este estudio de obligatoriedad que están llevando a cabo otros países pueda ser implantado finalmente, o logre la eficacia que se le atribuye. De todos modos, ha concluido que "si la van a llevar únicamente las personas de alto riesgo o las personas que estén con síntomas… habrá que replantearlo. Pero desde luego si como en España se ha instaurado de forma masiva el uso de la mascarilla y se lleva correctamente, ahora mismo, siempre y cuando cumplan la norma UNE las mascarillas que hay en España consideramos que protegen lo suficiente".

España atraviesa uno de sus peores momentos desde el inicio de la pandemia, y los datos no dejan de subir. Los datos aportados por Fernando Simón este jueves sitúan en más de 44.000 contagios y 404 muertes las cifras de las últimas horas de COVID-19.