Mbappé rompe su silencio sobre su renovación: "Tengo que reflexionar, pronto tendremos que tomar una decisión"

El delantero del PSG, Kylian Mbappé, disputó ante el Montpellier un muy buen partido por su parte de la temporada, ya que tuvo presencia en tres de los cuatro tantos anotados por su equipo, con doblete y asistencia. Mbappé ha sido noticia en la rueda de prensa posterior al encuentro por sus palabras sobre su renovación: "Si firmo con el PSG será para vincularme a largo plazo con el club".

Sobre si su futuro podría estar en el Real Madrid o no, aún no hay nada claro, pero el delantero francés ha aclarado ante los medios que tiene "que reflexionar sobre mi renovación, pronto tendremos que tomar una decisión". Con esto dejaba claro que aún no hay un futuro claro para él, pero lo que sí ha podido señalar ha sido que "actualmente negociando con el club".

🚨💥 Palabras de Mbappé, tras la victoria del PSG, sobre su renovación



💣 "Tengo que reflexionar sobre mi renovación, pronto tendremos que tomar una decisión"



🤔 "Si firmo con el PSG será para vincularme a largo plazo con el club"pic.twitter.com/TbQqOD3vn3 — El Larguero (@ellarguero) January 22, 2021

Mbappé termina contrato con el PSG en junio de 2022 y, en el caso de que no haya renovación, el club se vería en la necesidad de venderle para que su salida no fuese gratis. Desde que se iniciaron las negociaciones por su renovación el año pasado, estas han sido las primeras palabras del jugador al respecto. En las próximas semanas y meses se resolverá una de las dudas dentro del mundo de los fichajes que tiene en el punto de mira su posible futuro en el Real Madrid.