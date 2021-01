Los viajeros europeos que lleguen a Francia deberán aislarse durante 7 días tras presentar una PCR negativa

Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) que viajen a Francia a partir de este domingo deberán aislarse durante siete días a su llegada al país, después de haber presentado un test PCR negativo, y tendrán que hacer otro diagnóstico al final de la cuarentena.

El Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores precisa en la página web de consejos a viajeros que los europeos sí deberán aislarse, al igual que los no europeos a quienes está medida ya se les pedía. "A partir del 24 de enero, cualquier viajero mayor de once años que se desplace a Francia procedente del espacio europeo tendrá la obligación de presentar el resultado de un examen PCR" negativo, realizado en las 72 horas previas a su salida, señala Exteriores. Quedan exentos de esta medida, que anunció este jueves el presidente, Emmanuel Macron, en la reunión de líderes europeos, los viajeros que lleguen por coche o tren.

Exteriores precisa además que "todo pasajero deberá presentar una declaración jurada de que no tiene síntomas" de COVID-19, que no ha estado en contacto con un caso confirmado en los catorce días previos al viaje y que se compromete a aislarse durante siete días una vez en el país y a volver a repetir el test tras ese período. Una disposición que busca disuadir los viajes no esenciales, "estrictamente desaconsejados hasta nueva orden" por las autoridades francesas, que piden que se eviten los desplazamientos desde el extranjero pero también las salidas desde Francia a otros países. En caso de desplazamientos por fuerza mayor, piden que se respeten las medidas de seguridad para limitar la propagación del virus.

En el último día, las autoridades sanitarias registraron en Francia 23.292 nuevos casos del coronavirus, cifras similares a las registradas esta semana pero que han subido significativamente frente a la media de 15.000 casos diarios que había en diciembre. En esas 24 horas murieron 323 personas (y ya suman más de 72.300 desde marzo) y se apuntó un notable incremento de las hospitalizaciones con 1.861 admisiones en hospitales, 270 de ellas en ucis.