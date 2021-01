Ibai llama a reflexionar sobre la 'gordofobia': "Aunque te lo tomes con humor, hay comentarios que duelen".

A día de hoy, ¿Quién no conoce a Ibai Llanos? La influencia que este famoso streamer, que ha conquistado Twitch, tiene sobre los más jóvenes es algo indiscutible, y cada vez es elegido por más personas como un modelo a seguir. Incluso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que se había comido las uvas con el directo de Llanos el día de las campanadas.

Además, no para de cosechar éxitos, esta semana anunciaba que había firmado un contrato con LaLiga para narrar algunos partidos de fútbol desde su casa. Pero hoy Ibai es noticia por una reflexión que ha lanzado a sus espectadores y que ha sido muy elogiada por las redes sociales, que le han agradecido que, con el poder y la influencia que ahora mismo tiene, haga visibles estos asuntos.

Reflexionar y ser más empáticos con el sobrepeso

El periodista Manuel Viejo era quien compartía en su cuenta de Twitter este fragmento del directo del streamer en Twitch donde hablaba sobre el sobrepeso y llamaba a sus espectadores a reflexionar y ser más empáticos con este tema. "Qué necesario es este tipo de mensajes para todos" escribía el periodista, cuyo tuit rápidamente se viralizaba por la red.

Ibai Llanos y el sobrepeso. Qué necesario es este tipo de mensajes para todos. Ayer, en Twitch. pic.twitter.com/os7z3Oc9cT — Manuel Viejo (@LoloViejo) January 22, 2021

"Me toca los cojones, porque tú te lo puedes tomar con humor cuando te llaman gordo, pero aunque te lo tomes con humor te duelen, sobre todo cuando son hirientes y van a hacer daño" ha comenzado el streamer, que explicaba a sus seguidores que cuando te lo dice un desconocido, un compañero de trabajo o de clase, "es un tema muy serio". Incluía también en el saco a aquellas personas que se meten con aquellos que son, por el contrario, muy delgados.

Ibai ha calificado a estas personas que piensan que estar gordo es consecuencia de "comer mucho" como "gilipollas absolutos y oficiales". El streamer señalaba que existen muchos problemas de inseguridad detrás de esta situación, y la razón no siempre está relacionada exclusivamente con la alimentación: "Si adelgazar fuera tan fácil no habría ningún gordo en el mundo. pero hay gente con sobre peso que es muy difícil adelgazar. porque no tienen una rutina de alimentación buena, porque les da vergüenza ir al gimnasio, o van y hacen ejercicios de mierda".

Vergüenza incluso con las personas que hay más confianza

A pesar de ello, el famoso streamer asegura que prefiere tomárselo con humor y ha ironizado: "A mí me llama todo el mundo gordo. Me lo tomo con humor, la vida me va increíble y soy muy atractivo". Pero lamentaba que estos ofensivos comentarios puedan afectar mucho más a personas jóvenes y adolescentes, y compartía una experiencia íntima que emana de su inseguridad con la intención de hacer reflexionar a la sociedad sobre la gravedad del asunto: "Yo voy al jacuzzi con Reven y me da un poco de vergüenza quitarme la camiseta, y es una persona que ha llorado en mi hombro".

Así se refería a su compañero de la 'G2 House', lugar donde residían hasta hace una semana, ya que es una de las personas de confianza de su entorno, y preguntaba a sus espectadores "No sé si os pasa a las personas que tenéis sobrepeso, que hasta con las personas más cercanas no te sientes cómodo con tu cuerpo". De esta manera, intentaba concienciar sobre este odio estético que tantos problemas de seguridad provoca en la sociedad diariamente, y que se encuentran tan normalizados que nadie denuncia.