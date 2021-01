"Illa, Illa, Illa, fuera mascarillas": la concentración de negacionistas en Madrid enfurece a las redes

Centenares de personas han marchado esta sábado por el centro de Madrid en una manifestación de negacionistas de la pandemia al grito de "Illa, Illa, Illa, fuera mascarillas". La marcha, que ha transcurrido entre Atocha y Colón, se ha desarrollado en un ambiente tranquilo y sin incidentes. Sin embargo, miles de usuarios en las redes sociales no podían dar crédito y pedían responsabilidad.

"Queremos respirar", "Illa, Illa, Illa, fuera mascarillas" y "libertad" han sido algunas de las consignas que han coreado los manifestantes, la mayoría de ellos sin cumplir con las medidas de protección frente a la pandemia. De esta forma, se ha visto a mucha gente sin mascarillas y fumando en una marcha en la que no se respetaba la distancia de seguridad.

También se han visto carteles que decían "no nos dejan trabajar", "plandemia", "ante normas injustas lo justo es desobedecer", "covid 1984" o "no somos negacionistas, defendemos la vida". El aluvión de críticas en las redes no ha tardado en aparecer y los usuarios incluso pedían medidas ejemplares: "¿Por qué no se ficha a todas esas personas y se les impone un arresto domiciliario de, por lo menos, un mes? Yo creo que ellos se lo están buscando por buscarle la ruina a los demás".

Otros usuarios pedían a las autoridades que actuaran frente al grupo de negacionistas que pone en peligro la vida de millones de personas al incumplir las medidas sanitarias. "Quienes supuestamente están a favor de las libertades humanas y de la seguridad de todos, condenan las restricciones de movilidad, uso de mascarilla o el confinamiento", reflexionaba otro usuario en Twitter.

Negacionistas en la Plaza de Colón de Madrid. Un peligro para la humanidad. Quienes supuestamente están a favor de las libertades humanas y de la seguridad de todos, condenan las restricciones de movilidad, uso de mascarilla o el confinamiento. #negacionistas #coronavirus pic.twitter.com/cvdlBv1PR3 — Julen (@Julen07021049) January 23, 2021

Sobre la manifestación de negacionistas de Madrid, ¿por qué no se ficha a todas esas personas y se les impone un arresto domiciliario de, por lo menos, un mes? Yo creo que ellos se lo están buscando por buscarle la ruina a los demás. — Dennis el Azul ゼロ (@DenniselAzul) January 23, 2021

Buenas, hoy ha habido una manifestación de negacionistas en Madrid centro, muchísima gente sin mascarilla e incumpliendo las normas sanitarias en plena tercera ola, espero actúen — Ernest González 🌈🔻🍑✈💙 (@Ernest_gcu) January 23, 2021

Entiendo que los negacionistas que están hoy por el centro de Madrid, no se van a contagiar de covid y no van a necesitar una cama en la uci, en plena tercera ola de la pandemia — mau_and_moon (@mau_and_moon) January 23, 2021