Que muchos jugadores de fútbol no se saben el reglamento oficial del deporte al que juegan fin de semana sí, fin de semana también desde hace tantísimos años, es algo que, a pesar de lo sorprendente, en ciertas circunstancias parece confirmarse.

Una de ellas es sin duda la que ha acontecido este domingo en el Llerenense - Cácereño de la tercera división extremeña. El portero del equipo local ha sacado de puerta en corto a un central que esperaba el balón a pocos metros del guardameta. Ante la presión del delantero rival, el central del Llerenense ha decidido sorprendentemente no tocar el balón. El delantero ha recogido la pelota y marcado gol a placer.

Inmediatamente los jugadores del Cacereño han protestado vehementemente a la colegiada del encuentro. Entendían que al no haber tocado el balón el central, el gol no debía ser válido. Sin embargo, desde hace años, el balón está en juego en cuanto lo toca el portero y no cuando sale del área.

El gol, por supuesto, ha subido al marcador. Era el 0-2 para el equipo visitante, que ha terminado imponiéndose 0-4.