El Open de Australia y su protocolo contra el coronavirus sigue causando un terremoto en el circuito de tenis mundial. En este caso, el argentino Guido Pella ha cargado contra la organización del torneo, así como contra otros participantes como Rafa Nadal o Dominic Thiem por las condiciones en las que cumplen la cuarentena que se les ha impuesto: "Ya asumimos que en el tenis hay un trato de favor a los mejores. Hay balcones más grandes que mi habitación. No me ha gustado que ni Nadal ni Thiem hayan dicho nada".

"Es duro que estemos aquí sin poder abrir ventanas, solicitando tener cinco minutos de aire fresco", denunció el número 44 del ránking ATP. "En un contexto de pandemia en el que se pide a todo el mundo empatía y solidaridad, me parece que se están riendo de nosotros en la cara", añadió.

Preparación sin entrenamiento

Al igual que el resto de participantes, Gonzalo Pella no podrá entrenar sobre la pista durante la cuarentena impuesta por la organización del Open de Australia, afectado a su preparación. "Mi único objetivo cuando salga de la habitación va a ser no lesionarme, yo doy por perdido el aspecto competitivo. Es imposible que pueda jugar a buen nivel después de algo así. Yo saltaré a la pista para intentar hacerlo bien y cobrar el dinero que me corresponde", explicó.

La alerta sanitaria sigue poniendo en jaque la celebración del resto de torneos del calendario y los tenistas tendrán que reajustar sus agendas en función de sus intereses. "Al final esto es nuestro trabajo, yo vengo aquí por dinero y me voy a pensar mucho ir a otros torneos porque imagina que doy positivo y me acabo perdiendo un Grand Slam. Además, con los recortes que se han producido en muchos eventos es que no compensa económicamente ir".