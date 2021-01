Rafa Nadal atiza a Djokovic por su carta a los responsables del Open de Australia: "¿Tribunero? Exactamente"

Rafa Nadal ha sido entrevistado este lunes por la ESPN de Argentina para conocer sus impresiones previas al Open de Australia y también para conocer cómo está pasando la cuarentena previa al torneo.

Al ser cuestionado por la situación, Nadal dejó claro que no le ha gustado la actitud de Novak Djokovic, no en cuanto a las ayudas que ha realizado, si no al hecho de que siempre las haga públicas.

"Todos intentamos ayudarnos entre nosotros, es una obviedad. Algunos necesitan hacer público todas estas cosas que hacen para ayudar a los demás, algunos otros lo hacemos de manera más privada sin tener que publicitar todo lo que vamos haciendo. ¿Tribunero? Exactamente. Las llamadas que hacemos para intentar que las cosas funcionen de la mejor manera posible para los jugadores que están más desfavorecidos, quizás algunos no tengamos necesitad de hacer propaganda con ello", comentó en clara referencia a la mencionada carta de Djokovic.

Además, también explicó cómo está llevando la cuarentena y cuando puede salir de su habitación. "Nosotros aquí en Adelaida tenemos cuatro horas y media al día en las que podemos salir de la habitación. A mí me ha tocado el turno de mediodía. Salgo sobre las doce y algo y hemos vuelto sobre las cuatro de la tarde. Hemos entrenado un poquito más de dos horas. Además, aquí en la habitación tenemos una máquina de correr y una bicicleta".