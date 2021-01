Si has recibido esta multa de la DGT, ni caso: es una estafa para robarte

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado, a través de sus redes sociales, sobre una nueva estafa relacionada con el organismo mediante la que un grupo de cibercriminales pretende hacerse con el control de tu ordenador. Un caso de phishing, como otros tantos que hemos presenciado durante estos últimos años, en el que los responsables del ataque se hacen pasar por una institución de renombre para ganarse la confianza de la víctima y poder así hacerse con todo lo que necesiten para perpetuar el robo.

Una vez más, los responsables del ataque se han hecho pasar por la Dirección General de Tráfico a través de un correo electrónico para informarte de una multa no pagada: "Se ha identificado en nuestro sistema una multa de tráfico no pagada dirigida a usted o su vehículo". Todo ello con el objetivo de llamar la atención de la víctima y dirigirla hasta el punto en el que acabe descargando un archivo malicioso mediante el que los cibercriminales puedan acceder al dispositivo.

Así actúan los responsables de la estafa: quieren que te descargues un archivo a toda costa

Para poder consultar la multa no pagada, los responsables del ataque te pedirán que pulses sobre un enlace que, supuestamente, te reenviará a la Sede Electrónica. Sin embargo, y como suele pasar en este tipo de ataques, no es más que una estrategia para reenviarte a una página falsa desde la que los estafadores tratarán de engañarte. Una vez allí, y de forma completamente automática, la página tratará de descargar un archivo en tu ordenador.

Así es el ataque de la DGT. / INCIBE

Por esa misma razón, y antes de dirigirte a la supuesta Sede Electrónica de la Dirección General de Tráfico, los responsables de la estafa te pedirán que accedas a la misma desde el ordenador: "Para ver la notificación, abra en un sistema (Windows)". En caso de que hayas seguido sus pasos, y ejecutado el archivo descargado, los responsables del ataque se harán con el control de tu ordenador. Por lo tanto, y si has recibido un mensaje semejante, ni caso.

Consejos para no caer en la trampa: la DGT no envía multas por correo electrónico

Desde la DGT recuerdan, una vez más, que tan solo te notificarán las multas a través del correo postal o la Dirección Electrónica Vial. Por lo tanto, y si has recibido alguno de los mensajes que vas a ver a continuación, bórralo para evitar problemas. Con el objetivo de hacer frente a este tipo de amenazas, Entelgy Innotec cuenta con una serie de consejos con los que evitarás caer en la trampa. Desde comprobar que la dirección del remitente del correo es la correcta, o consultar la ortografía del mismo, hasta no abrir correos de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado. Pasos sencillos que te ayudarán a evitar problemas mayores.

Por otro lado, desde Entelgy recomiendan no hacer clic en los hipervínculos o enlaces de correos sospechosos. También actuar con precaución a la hora de descargar ficheros o ejecutables adjuntos en correos e introducir tus datos personales únicamente en páginas con protocolo 'https' que consideres seguras. De esta manera podremos hacer frente a todo tipo de timos que tienen como objetivo hacerse con nuestros datos.