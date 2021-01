Defensa no aclara cuántos mandos militares del Estado Mayor se han vacunado

El Ministerio de Defensa parece que da por zanjada la polémica de los altos mandos de las Fuerzas Armadas que se han vacunado saltándose presuntamente el protocolo dictado y consensuado con el Ministerio de Sanidad. El sábado por la mañana fue el ministro Fernando Grande Marlaska quien forzó el paso al Ministerio de Defensa destituyendo al enlace que hasta el viernes tenía la Guardia Civil en el Estado Mayor de la Defensa, el teniente coronel Joaquín Giménez. Horas más tarde el Estado Mayor de la Defensa adelantaba a través de un comunicado oficial que el JEMAD, el general Villarroya, había solicitado su cese "para no perjudicar a las Fuerzas Armadas". Minutos después, Defensa confirmaba la noticia señalando que aceptaba el cese del hasta el sábado jefe de los tres ejércitos.

El mismo sábado el diario Voz populi publicaba una instrucción que llegó a los tres ejércitos el pasado 13 de enero y que va dirigida a la cúpula militar de las Unidades Operativas de las Fuerzas Armadas. Entre los destinatarios está el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa, el Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el Jefe del Estado Mayor de la Armada, el Jefe del Estado Mayor del Aire, el Jefe de la UME y el Jefe del Cuarto Militar del Rey. La instrucción de Defensa sigue las pautas del ministerio de Sanidad y establece tres objetivos seleccionados por "el riesgo de contagio en el despliegue de operaciones". El primer grupo lo encabezan los militares desplegados en misiones internacionales, seguido de los sanitarios que son los que tienen que vacunar al resto de miembros de las FF. AA. y el tercer grupo son las Unidades operativas incluyendo la estructura de mando pero siempre según el criterio de "riesgo de contagio".

Es decir, según esta instrucción el hasta ahora JEMAD, el general Villarroya, no estaría en ninguno de los tres grupos considerados como prioritarios y por lo tanto se saltó el protocolo diseñado por Defensa con las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Por eso, Defensa desvía el tema al Estado Mayor de la Defensa que había adoptado no el protocolo consensuado con Sanidad, sino uno particular que incluía vacunar a la estructura de mando según la edad. La instrucción que llega de la Subsecretaría de Defensa a mediados de enero habla en todo momento de riesgo de contagio y no contempla el factor edad. Defensa considera que el JEMAD se ha saltado el protocolo.

Hay más vacunados dentro del Estado Mayor de la Defensa. Algunos como el jefe del Estado Mayor Conjunto están amparados por la instrucción remitida por el ministerio y consensuada con el min ministerio de Sanidad porque dirigen unidades operativas dentro de las Fuerzas Armadas. Lo que no aclara Defensa cuantos militares de la estructura de mando y por debajo se han inyectado la primera dosis de Pfizer porque por encima del enlace de la Guardia Civil destituido hay muchos mandos y no todos son operativos.

Uno de los principales frentes que tiene abierto ahora mismo la ministra Margarita Robles es buscar el relevo del general Villarroya. Fuentes militares aseguran a la Cadena SER que el nombre se podría dar a conocer mañana mismo martes después del Consejo de Ministros. Sin embargo, existe también la posibilidad de que el Gobierno se puede dar un margen de tiempo y entonces el puesto del JEMAD lo ocuparía de forma interina el más antiguo de los jefes del Estado Mayor de los tres ejércitos, que es el de Tierra. Le quedan tres meses para su relevo, igual que a los jefes del Ejército del Aire y de la Armada. Se abre aquí otra incógnita porque fuentes militares señalan que podría ser ahora un buen momento para cambiar toda la cúpula militar de golpe y cerrar del todo la crisis de las vacunas en las Fuerzas Armadas.