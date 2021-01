Bad Bunny, Pablo Alborán y Bisbal, los más artistas más rentables de 2020

El cantante puertorriqueño de trap y reguetón Bad Bunny ha hecho historia en el mercado discográfico español al liderar el Top 100 Álbumes en 2020 por delante de artistas nacionales con tanto predicamento como David Bisbal, Pablo Alborán, Dani Martín, Manuel Carrasco, V anesa Martín o Aitana. El disco YHLQMDLG, el más popular del año computando ventas y escuchas, se convierte en el primer trabajo de un artista latino que encabeza las listas españolas de álbumes en lo que llevamos de siglo XXI.

El trabajo del puertorriqueño ha sido el más escuchado en las plataformas digitales durante 2020 lo que le permite situarse en la primera posición de la lista de álbumes por delante de David Bisbal (En tus planes) y del hasta ahora imbatible Alborán, que esta vez ha tenido que conformarse con la tercera plaza con su Vértigo.

Los ritmos urbanos siguen creciendo, también en el año más complejo para la música, tras la pandemia del coronavirus. La industria logra repetir, según los datos de PROMUSICAE, la asociación de productores musicales, en 2020 ha habido un crecimiento sostenido y un auge del consumo de streaming, en su modalidad de pago, pero sobre todo en la gratuita. El formato físico, dice este informe, sufre caídas, pero no son significativas, gracias al auge del vinilo, que sube un 23 por ciento sus ventas. Son datos que GfK, líder global en data y analítica de datos, ha recopilado en su informe anual para esta asociación, que representa el 95% del mercado discográfico español, y para AGEDI, la entidad de gestión de los productores de música.

Las expectativas de mercado durante las primeras semanas de reclusión doméstica, no eran buenas, caída de número de escuchas, frenazo en el crecimiento de las suscripciones, y descenso de la inversión publicitaria. El motivo de esta súbita caída, explica el informe, fue provocado por la mayor competencia en el hogar de otros contenidos de entretenimiento, la escasa movilidad y la imposibilidad de practicar deporte, momentos importantes diarios de consumo de música en streaming.

Fue algo temporal, como explican los datos, y la situación fue revertida con la adaptación de los hábitos de consumo a la nueva realidad y con el desconfinamiento y no se han visto confirmadas a falta de que se publiquen los datos económicos de cierre del ejercicio.

El streaming, en línea netamente ascendente desde 2014, finalmente se anotó en España otro 27% de subida media en el número de escuchas a lo largo de 2020. El dato más significativo de esta temporada es que el consumo de streaming en la modalidad gratuita (financiada por la inserción de publicidad) repunta con más fuerza aún (33%) que el del modelo premium o de pago, que de todos modos experimenta un ascenso del 23%.

"Las compañías discográficas tuvieron que duplicar su esfuerzo e inversión para capear las peores previsiones del año y poder mantener el desarrollo habitual de lanzamientos de novedades discográficas como ocurre todos los viernes. No hemos cesado en nuestro empeño de conseguir éxitos y seguir generando negocio. Ha sido un año muy duro para todos, pero especialmente para la industria de la cultura y el sector de la música, que ha recibido un tremendo impacto y mermado su capacidad en ciertas áreas, como la del directo", dice Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, al presentar estos resultados.

El streaming, refrenda su liderazgo en las preferencias de escucha de música. Una señal de este éxito abrumador es haber superado por primera vez la cifra de 50 mil millones de escuchas en nuestro país a lo largo del año, un dato muy superior al del ejercicio anterior. En la cumbre de todas estas escuchas se encuentran 15 artistas que superaron los 100 millones de reproducciones durante 2020, seguidos por 13 artistas que alcanzaron los 75 millones y un tercer grupo de 34 pasaron de los 50 millones creando un particular reinado en este top del streaming.

En paralelo, las ventas físicas, que el año anterior habían experimentado una leve recuperación, se han visto afectadas por el confinamiento y las posteriores restricciones que ha sufrido el comercio debido a la pandemia (27 % de caída). No obstante, en este apartado, los compradores han encontrado su refugio en los discos de vinilo, una venta que crece por décimo año consecutivo, esta vez con un 23% de incremento (pese a los dos meses y medio de cierre casi total), superando las setecientas mil copias vendidas. Se acentúa así la pujanza del LP, que hace una década era un soporte casi abocado a la extinción y que ahora representa ya más de una de cada cinco compras de formatos físicos. Por todo ello, Antonio Guisasola, anuncia "el lanzamiento del nuevo Top 100 Vinilos que se empezará a publicar desde hoy junto al resto de listas de ventas que ofrecemos semanalmente" y que estará disponible en promusicae.es.

Los puestos de privilegio en las predilecciones del público español los completan el sevillano Beret (Prisma, en el ocho), el tributo colectivo a Sabina Ni tan joven ni tan viejo (en el nueve, coleando aún desde 2019), el segundo LP (Fine line) del ex de One Direction Harry Styles, el regreso de Antonio Orozco (Aviónica, en la undécima plaza) o el incombustible El Barrio, que prolonga hasta las 61 semanas el predicamento de El danzar de las mariposas (puesto 12). También ha sido muy bueno el comportamiento de Letter to you, el alabado nuevo álbum de Bruce Springsteen (13), o las recientes entregas de Vanesa Martín (Siete veces sí, en el 15), Aitana (que hace doblete: Spoiler en el 16 y el más reciente 11 razones en el 20), Dua Lipa (Future nostalgia, 17) o los viejos roqueros australianos AC/DC, aún capaces de encaramarse hasta el número 19 con su Power up.