Jordi Alba confiesa por qué es "uno de los jugadores más odiados del fútbol"

El lateral del FC Barcelona no se corta y se ha sincerado en una entrevista ofrecida a 'El Día de Después' de Movistar Plus. El jugador azulgrana considera que la imagen que se tiene de él dentro de el terreno de juego no tiene que ve con su forma de ser real en fuera de ellos. Por eso mismo, reconoce que él considera que es "uno de los jugadores más odiados del fútbol".

Palabras con mucha fuerza que explicó en la entrevista argumentando que esa actitud hacia él se debe a su "manera de jugar", lo que precisamente le "ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy". Comportamiento que choca, según afirmaba, con la imagen que tienen de él fuera de los terrenos de juego: "Luego la gente me conoce y sabe cómo soy, una persona muy humilde y que sé valorar todo en mi vida. No tiene nada que ver el Jordi jugador con el Jordi humano o el Jordi con sus compañeros de equipo. Sí que es verdad que en la manera de jugar soy muy pesado y entiendo el odio que me pueda tener la gente que no me conoce".

Sobre la situación actual del FC Barcelona, Jordi Alba comentó que hoy por hoy están "intentando recuperar las sensaciones", ya que "se han ido jugadores importantes, de los mejores del mundo, y va a costar mucho más". Pero con una mirada positiva puesta en el futuro, el lateral izquierdo considera que "con la gente joven que ha llegado y los que seguimos, vamos a intentar recuperar ese nivel para que podamos ganar títulos", aunque reconoce que "el Atlético está muy bien".

Precisamente sobre su papel dentro del club azulgrana, Jordi Alba comentó que su trabajo con Messi se basa en buscarse mucho dentro del campo: "Si se la doy sé que genera peligro o marca, y siempre se la intento dar. Aunque los rivales nos conocen cada día más y ahora también intento dársela a otros compañeros. No es algo trabajado. Sale solo".

Con ganas de continuar aportando el máximo posible, el lateral explicó que él hace "más daño cuando no se me espera, cuando aprovecho el espacio que mis compañeros generan. En el Barça es más difícil dar asistencias, porque los rivales se cierran más, pero estoy dando muchas y ojalá dé muchas más". Optimismo compartido con el tema de volver a ser convocado por la selección, pero con comprensión ante la elección de Luis Enrique: "Quiero ir. Tengo ganas, pero el seleccionador tiene dónde elegir. Yo puedo dar mucho, pero no es mi decisión. Ojalá pueda ir, pero si no lo hago me quedaré en casa con mi familia. No puedo hacer otra cosa".