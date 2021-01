El 'Què t'hi Jugues!' gana el VIII Premio José M. Planes de Periodismo de Investigación por el 'Barçagate'

SER Cataluña vuelve a estar de enhorabuena. El Colegio de Periodistas de Cataluña galardona el 'Què t’hi Jugues' con el 8º Premio Josep Maria Planes de Periodismo de Investigación por el caso 'Barçagate', difundido por esta casa el 17 de febrero de 2020 y que hizo la vuelta al mundo por su trascendencia.

La delegación territorial de Manresa, de donde era originario Josep Maria Planes, reconoce la labor de la redacción de deportes de SER Cataluña y premia a los periodistas Sique Rodríguez, jefe de Deportes, Adrià Soldevila y Sergi Escudero como autores de la información y responsables de su emisión a la ‘Què t’hi Jugues’ y, posteriormente, ampliada en' la Llotja del 'Què t’hi Jugues'.

El jurado destaca que se trata de un "trabajo riguroso de investigación y que amplía el abanico de formatos 'del premio", ya que es la primera vez que se distinguen tanto el periodismo deportivo como la radio. La entrega del galardón tendrá lugar el 28 de febrero a las 12 de la mañana en el Espacio de la Plana del Olmo de Manresa.

"Lo más gratificante es que los compañeros de profesión reconozcan nuestro trabajo. Esto es un orgullo absoluto porque son los que realmente valoran lo que cuesta. Por eso nos hace ilusión este premio, porque el da el Colegio de Periodistas. Obviamente trabajamos por nuestra audiencia, que valora el trabajo bien hecho, pero quien más sabe lo que cuesta sacar noticias son los propios periodistas. Que nos reconozcan lo que hemos hecho es para estar muy orgullosos ", expresa Sique Rodríguez.

"Cuando tú eres periodista trabajas para sentirte realizado", manifiesta el jefe de Deportes. "Obviamente trabajas para comer y es importante lo que cobras, pero no te haces periodista para ser rico. Lo haces por filosofía. Es un modo de vida. Tal y como trabajamos el 'Barçagate' lo hicimos nuestro modo de vida. Tenemos muchas anécdotas que recordamos y que nos hacen reír. Y que se nos premie este modo de vida es una gran satisfacción, no hay dinero que lo paguen ", concluye Rodríguez.

"Es un auténtico honor que nuestros propios compañeros nos reconozcan el trabajo. No podemos tener una mayor satisfacción, debemos sentirnos muy orgullosos de que la profesión piense que hemos hecho un buen trabajo ", comenta Adrià Soldevila. Por su parte, Sergi Escudero cree que "nos debe hacer sentir muy contentos que sea un premio para el periodismo deportivo. A veces un periodismo que no se valora tanto, que no se tiene por serio. Es una demostración de que en este ámbito también se pueden hacer grandes cosas ".