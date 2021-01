Heinze: "Cada vez que sale el nombre de Maradona en una mesa me paro y me voy, aún no puedo hablarlo"

Dos meses después de la repentina muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años de edad, Gabriel Heinze ha dado una entrevista a La Nación en la que recuerda la figura del 'Pelusa', para Heinze, el 'Viejo'. Una pérdida que trata de asumir el que fuera futbolista del Real Madrid o Manchester United, entre otros equipos.

"Nunca hablé de esto y todavía sigo teniendo ese, ese nudo en la garganta. Cada vez que sale su nombre en mesa de amigos, me paro y me voy. Todavía no, no puedo decirlo, no puedo hablarlo. He escrito mucho sobre nuestra relación y eso me hizo muy bien. Pero si tengo que hablar, no puedo, entonces escribo, escribo, todas las cosas que compartí con él, con el 'Viejo', como yo lo llamaba. Yo nunca le dije Diego ni Maradona, para mí era el 'Viejo'. Pero me cuesta hablar...", ha relatado.

Además, Heinze ha desvelado que discutía mucho con Maradona, algo que suele hacer con la gente que más aprecia: "El 90% de las charlas que teníamos eran de una permanente discusión. Fuertes discusiones, y algunas hasta nos alejaron un tiempo".

"El otro 10% sanaba todas las discusiones anteriores, y las cosas que uno le decía al otro. Tengo que decir que, sabiendo muy bien con quién estaba hablando, él me dio un lugar. Jamás me dijo: 'Nene, ¿vos quién carajo sos para decirme estas cosas?' Yo desde ahí ya sentía un orgullo tremendo, pero discutíamos mucho, mucho. Pero él era así y yo, con la gente que aprecio, discuto mucho", ha explicado.