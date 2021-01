Rocío Monasterio no puede evitar reírse de sus propias palabras: parecía que hablaba de Santiago Abascal

Rocío Monasterio, portavoz de Vox de la asamblea de Madrid, ha estado este martes en el programa de 'La hora de La 1' donde entre otras cosas ha hablado de la controversia que se ha causado en la capital tras el veto de un mural feminista en el barrio de Ciudad Lineal. Sin embargo, entre los varios temas que se han tratado en e la entrevista, Monasterio ha hablado sobre cómo los partidos políticos "se dedican a colocar políticos y a crear puestos 'ad hoc' para políticos que nunca han trabajado en la empresa privada en su vida y que nunca les contratarían".

Justo en ese momento, uno de los presentadores del programa de La 1 ha interrumpido a la dirigente del partido de ultraderecha: "¿Sabe que sus adversarios acusan de eso al señor Abascal?". Tras esbozar una sonrisa al darse cuenta de lo que acababa de decir, Rocío Monasterio ha continuado con su discurso sin explicar (y sin inmutarse) nada del currículum del líder de Vox, Santiago Abascal, quien ha estado siempre ligado a cargos públicos tanto en País Vasco como en la Comunidad de Madrid.

"Tenemos unos recursos limitados y tenemos que decidir a qué los dedicamos. ¿Los queremos dedicar a Sanidad o los queremos dedicar a colocar en puestecitos a políticos que no saben hacer la ‘o’ con un canuto? Eso es lo que hay que elegir”, ha comenzado diciendo. Porque, claro, aquí los partidos se dedican a colocar políticos, a crear puestos 'ad hoc' para políticos que nunca han trabajado en la empresa privada en su vida y que nunca les contratarían”, ha explicado Monasterio en el programa.

En otro sentido, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid ha indicado que no entiende por qué el anterior Gobierno del Ayuntamiento de Madrid gastó dinero en colocar un mural feminista en Ciudad Lineal, algo que considera "absurdo, improductivo e ineficaz". "No es el momento de estar dedicados a murales... pero sí de dejar de dedicar dinero a esos temas. ¿Por qué nos hemos gastado dinero en un mural? Es un gasto absurdo, improductivo e ineficaz. Quitar o poner un mural hoy no es algo prioritario, sino dedicarnos a lo fundamental", ha sostenido Monasterio, en una entrevista con 'TVE'. A juicio de la líder de Vox en Madrid, el problema en Ciudad Lineal no es el mural, sino "los menores extranjeros no acompañados que están causando el terror en el barrio".