La incidencia en España baja ligeramente pero Sanidad suma 515 muertes y 34.899 casos por coronavirus

El Ministerio de Sanidad ha publicado este jueves la actualización de las cifras de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos por coronavirus en España. Respecto al informe del miércoles, la cifra total de personas contagiadas por COVID-19 ha aumentado en 34.899, de las que 16.669 corresponden a las registrados en las últimas 24 horas. La cifra total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende ya hasta los 2.705.001.

Sanidad ha registrado también 515 nuevas muertes con respecto al informe del miércoles, por lo que la cifra oficial de fallecidos desde el comienzo de la pandemia asciende ya a 57.806. El número de muertes en la última semana por COVID-19 se sitúa en 1.783 personas.

Si comparamos los datos de este jueves con los del jueves de la semana pasada, hay un descenso en los contagios (fueron 44.357 entonces por los 34.899 de hoy) y aumentan los muertos (404 del jueves pasado por 515 de este jueves).

En lo que se refiere a la incidencia acumulada en 14 días, desciende ligeramente hasta los 889,93 casos por cada 100.000 habitantes, 10 puntos menos que el récord previo de 899,93 marcado ayer. El descenso en la incidencia es llamativo, ya que se trata de la primera bajada en los casos por cada 100.000 habitantes en un informe que no se publica tras un día festivo desde principios de diciembre. Desde entonces, solo se habían producido dos ligeros descensos tras festivos navideños en los que no se notifican todos los casos al ser un día no laborable.

Por comunidades autónomas, ya son siete las zonas por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se trata de Comunidad Valenciana (1.438), Castilla y León (1.414), Murcia (1.338), La Rioja (1.324), Castilla-La Mancha (1.238), Extremadura (1.224) y Melilla (1.004). Solo Madrid (994) presenta también una incidencias superiores a la media nacional.