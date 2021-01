La Fiscalía de Madrid recurre la absolución de Villarejo por las denuncias de Félix Sanz Roldán

La Fiscalía de Madrid ha recurrido mediante un escrito de apelación la absolución del ex comisario José Villarejo dictada por el Juzgado de lo Penal Número 8 de Madrid por el delito de denuncia falsa contra el ex jefe del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, en el primero de los juicios del excomisario.

Según el recurso, el delito de denuncia falsa se ha considerado como un delito "pluriofensivo" ya que afecta "al buen funcionamiento de la Administración de la Justicia, lo cierto es que también, en un plano indirecto, afecta al honor de la persona respecto de la que se efectúa la falsa imputación dwe unos hechos, que de ser ciertos serían constitutivos de delito".

Se refiere a la acusación que el ex comisario lanzó contra Félix Sanz Roldán por haber filtrado supuestamente una fotografía suya al diario El País en la que aparecía en las escalinatas de un avión, acompañado por el también ex comisario José Luis Olivera, y que según Villarejo era una instantánea en el marco de una operación secreta antiterrorista. Una acusación que derivó en la denuncia de la Fiscalía contra Villarejo, la petición de un año de prisión por el delito de denuncia falsa, por la que Villarejo se sentó en el banquillo el pasado 15 de enero acusado de calumniar al CNI.

Para el ministerio público, el acusado, en la vista oral, atribuyó a Sanz Roldán acusaciones "sin pruebas" y "con un temerario desprecio a la verdad", a diferencia del juez, Jesús de Jesús, que dio credibilidad al relato de los hechos del ex comisario al no parecerle "como totalmente absurdo, descartable, o fruto de la particular ideación del acusado, el relato e hechos que expuso en la denuncia".

En el recurso, el ministerio público defiende que Villarejo "sin tener acreditado tal extremo, ni tampoco ninguna prueba, ni indicio" imputó a Sanz Roldán unos hechos con "conocimiento de la falsedad".

La fiscalía recurre únicamente el delito de denuncia falsa por la supuesta filtración de la fotografía del ex comisario a los medios después de haber retirado la acusación de injurias durante la vista oral tras escuchar la declaración como testigo de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein que asumió como propias las acusaciones de Villarejo contra Sanz Rldán en el programa de televisión 'Salvados'.