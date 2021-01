Brigitte Bardot asegura que la COVID-19 es buena porque ayuda a regular de la superpoblación en el mundo

En diciembre de 2019, las autoridades chinas confirmaban los primeros casos de neumonía por COVID-19 en la región de Wuhan. Un nuevo tipo de coronavirus, similar al síndrome agudo respiratorios grave (SARS), que desde entonces se ha ido expandiendo por todo el mundo a gran velocidad. Tanto es así que, un año más tarde, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado más de 100 millones de casos y 2,1 muertos como consecuencia de la enfermedad.

Pero no solo eso. La pandemia de COVID-19 ha provocado un nuevo derrumbe de la economía. También la pérdida de millones de trabajos, el cierre de muchos negocios y la imposibilidad de reunirnos con nuestros series queridos. Sin embargo, y a pesar de todos los efectos negativos que ha tenido en nuevo brote de coronavirus sobre nuestras vidas, la actriz francesa Brigitte Bardot asegura que ha sido bueno.

"Cuando esos 5.000 millones de personas en esta tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos"

Alejada desde hace varios años de los medios de comunicación, la que fuera actriz de películas como Y Dios creó a la mujer, El Desprecio o ¡Viva María! ha concedido una entrevista al semanario italiano Oggi en la que opina que la pandemia es buena porque ayuda a regular de la superpoblación en el mundo: "Me temo que la COVID-19 y el resto de pandemias restaurarán dolorosamente un nuevo orden. Cuando esos 5.000 millones de personas en esta tierra se hayan ido, la naturaleza recuperará sus derechos".

A día de hoy, la actriz de 86 años vive rodeada de animales en su mansión de Saint Tropez (Francia). Por esa misma razón, y dado que no recibe la visita de ninguna persona, Bardot reconoce que no toma ningún tipo de precaución para protegerse contra la COVID-10: "No necesito protegerme, no veo a nadie. No serán las cabras las que me contagien".

Bardot se muestra a favor de un gobierno autoritario y reconoce que le parecería "divertido" ir al a cárcel

A lo largo de esta entrevista, publicada con motivo de la reedición de una de sus autobiografías, la actriz también ha reconocido estar a favor de los gobiernos autoritarios. Bajo su punto de vista, es la única forma de poner orden a la situación actual: "Cuando pienso que el gobierno francés deja al margen a ciudadanos pobres, a aquellos que trabajan duro y quienes reciben menos ayuda que los inmigrantes que nos atacan, me horroriza".

Respecto a sus condenas a las que ha tenido que enfrentarse durante estos últimos años por incitación al odio racial, la actriz francesa reconoce que no le importa que lo vuelvan a hacer. De hecho, y en caso de que no tuviera el dinero para pagar los daños causados, la actriz reconoce que no le importaría ir a la cárcel a sus 86 años: "Sería divertido".