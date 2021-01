La voz de la ciudadanía, la ausente en el debate de la Inteligencia Artificial

El Parlamento Europeo ha fijado entre sus objetivos prioritarios para 2021 adoptar un marco para el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA). La Unión considera que este es un sector clave para el desarrollo digital, y por lo tanto para el futuro de sus ciudadanos. Desde 2020 existe un comité específico denominado AIDA (Inteligencia Artificial en la Era Digital), que trata todos los aspectos relacionados con IA, desde los puramente tecnológicos a los laborales o éticos.

Por ejemplo, este mismo mes se ha reunido para hablar del enfoque ambiental de la IA dentro del Pacto Verde Europeo. Pero la investigadora Aida Ponce del Castillo considera que este comité sobrerrepresenta a las poderosas multinacionales tecnológicas (big-tech) y deja un espacio mínimo para la expresión de la ciudadanía europea. Aunque ha recogido su análisis en varios documentos de trabajo y en un artículo de divulgación en Social Europe, responde a La SER para explicar por qué considera que se está silenciando el interés de la sociedad civil en el debate sobre Inteligencia Artificial.

"Creo que la sociedad civil se da cuenta de que la IA está bastante dominada por los gigantes tecnológicos y también se da cuenta de que no está en los debates parlamentarios. El poder político y económico del lobby de las big-tech es inmenso, lo hemos visto con el capitalismo de vigilancia, y es incomparable con los recursos que tiene la sociedad civil. Y el único lugar en que ambos pueden estar al mismo nivel debería ser el Parlamento Europeo. Y el Parlamento dar la palabra a los que no la tienen tan alta como las big-tech."

Calcula el dinero que esas empresas han invertido en tener un acceso privilegiado especialmente a la Comisión. Usted esperaba que al menos en el Europarlamento tuvieran mayor voz

"Estábamos esperando una mayor diversidad en los actores sociales que vaya más allá de los académicos que ya conocemos, y que han ocupado un lugar privilegiado desde que se abrió el debate de la IA, y empresas privadas como los grandes gigantes tecnológicos y otras empresas menos visibles pero que no constituyen la voz de la sociedad civil. Y el parlamento tiene que reflejar la diversidad social. La IA no es un tema imposible de abordar para el ciudadano, no es un tema exclusivo de ‘expertos’ que conocen el tema tecnológico y técnico."

¿Qué voces se han oído hasta ahora en los debates del parlamento europeo?

Es muy fácil ver quiénes están incluidos en las listas de invitados, porque es algo público. Los grandes empresas tecnológicas que todos conocemos siempre tienen puestos privilegiados, tanto en la Comisión como en el Parlamento. Y la sociedad civil está reflejada muy poco, y eso se ve en el contenido sustancial de las propuestas que luego llegan desde la Comisión, que no reflejan las preocupaciones de trabajadores y ciudadanos cuando se enfrentan al manejo diario de estas tecnologías

En su artículo menciona que, siendo un tema con alcance enorme, el Parlamento debería cerrar el foco en aspectos concretos, que ponen de relieve la vulnerabilidad de los sectores más débiles, por ejemplo de los trabajadores

Primero habría que desmitificar la Inteligencia Artificial. No es tecnología ni misteriosa ni complicada, no hay que saber programar ordenadores, hay que saber qué hay detrás de un algoritmo con el que se programa. Y eso debe tener un criterio social, eso es lo que piden diferentes grupos, que los algoritmos sean concebidos con criterio social. Lo complicado es entender el cerebro humano, no estos algoritmos, que son muchísimo más simples. Son fórmulas con ciertas variables para tomar decisiones. Cuando esas decisiones afectan a un individuo, es cuando la voz de ese individuo debe ser escuchada. Y esa entrada para que el individuo pueda poner sus preguntas, sus evaluaciones, es la que no está ahora mismo reflejada en las políticas de la comisión y el parlamento. Otra cuestión es la invisibilidad de la IA. Es una tecnología que no vemos con nuestros ojos, pero hay que activar el espíritu crítico de la sociedad ante la influencia de las nuevas tecnologías. De los riesgos que tiene, que son invisibles al ojo humano, pero visibles en su entorno social. Y eso cada individuo de este planeta lo puede hacer.