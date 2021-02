"Se va a cagar muriendo el gordo": los lamentables audios del médico de Maradona que se han filtrado

Dos meses después del fallecimiento de Diego Armando Maradona y en mitad de la investigación al neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, el medio argentino Infobae ha tenido acceso a los audios que estos mandaron el día de la muerte del 'Pelusa'.

Posiblemente el más insensible de todos fue el que Luque mandó a un contacto suyo que le preguntó si realmente había muerto Maradona. “Sí, boludo parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo estoy yendo para allá”, le respondió.

Antes, el neurocirujano le había comunicado la dirección en la que se encontraba Maradona a uno de sus socios y además le había dicho que parecía que estaba muerto: "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Parece que está muerto. Posta que está muerto".

Por su parte, la psiquiatra Agustina Cosachov le relató a Luque: “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, 'El Negro', yo y 'Monona' (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

Ante ese audio, Luque repregunta por la situación de Maradona, por si han conseguido reanimarle, a lo que Cosachov responde que "parece muerto". La respuesta de Luque es: “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”.

“Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para dónde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado”, añade en otro mensaje.

Dalma estalla en redes sociales

Dalma Maradona, hija del 'Pelusa' reaccionó a la noticia con un tuit en el que se refirió a Luque: "Sos un hdp y ojalá se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité! Lo único que le pido a Dios es que se haga justicia!".