El jugador del Unicaja de Málaga, Darío Brizuela, ha sido uno de los escasos protagonistas del mundo del deporte en mojarse públicamente sobre la polémica generada la semana pasada tras el anuncio de El Rubius de marcharse a Andorra a residir. Después de que uno de los youtubers más famosos del mundo decidiese comunicarlo a través de su canal de Twitch, nuestro país se dividió entre los que respetan su decisión o aquellos que la critican duramente llegando a acusar a este personaje mediático de las redes como 'insolidario'.

Uno de los últimos vinculado al mundo del deporte como Darío Brizuela, el escolta español que tras leer el comunicado de El Rubius que colgó en sus redes sociales argumentado su decisión, decidió mostrar su apoyo público con un "BRAVO" acompañado de unos aplausos. Esta decisión, en principio una expresión más de libertad de expresión en sus redes sociales, se transformó en un linchamiento público por parte de muchos de sus seguidores.

El Rubius manifestaba en ese comunicado que su decisión no venía motivada por pagar menos impuestos en el principado ya que si fuera por eso "ya lo habría hecho hace demasiado tiempo", sino porque nunca se encontró del todo cómodo en Madrid, su antigua residencia.

Brizuela apoyó al youtuber, y pasadas unas horas ha tenido que emitir un comunicado explicando su postura y criticando a todas aquellas voces críticas que no lo han entendido: "Me he visto en la obligación de aclarar los siguiente: no defiendo que alguien vaya a Andorra para pagar menos impuestos (aunque sea legal), apoyo a una persona que se defiende así tras el linchamiento público recibido. No creo que se merezca pagar los platos rotos de la frustración social en la que vivimos a día de hoy. Si eso es motivo para llamarme lo que se me ha llamado, y tacharme de lo que se me ha tachado, bien. Lo acepto. Yo seguiré creyendo que somos una sociedad basada en valores más trascendentales", explica el escolta donostiarra en su perfil.

La cercanía de muchos deportistas, en ocasiones, se mide por su interacción con los seguidores o en la expresión de sus opiniones sobre los temas de actualidad. Sin embargo, y como es el caso de este jugador de Unicaja de Málaga expresarla públicamente ha significado miles de críticas ante aquellos que no opinan igual, un hecho que sucede habitualmente en la red social Twitter.