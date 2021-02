La actriz Evan Rachel Wood acusa a su expareja Marilyn Manson de abusar de ella

La actriz estadounidense Evan Rachel Wood, conocida por ser protagonista de series como 'Westworld', ha acusado al artista Marilyn Manson de abusar de ella. A través de una publicación en Instagram, la intérprete ha publicado el nombre de su abusador, a quien califica de "peligroso".

"El nombre de mi abusador es Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson", comienza el comunicado, que expone con dureza a lo que se enfrentó Wood: "Empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó de manera horrible de mí durante años".

La actriz continúa explicando cómo le "lavó el cerebro" y la manipuló "hasta someterla". "Ya estoy harta de vivir con miedo a represalias, difamaciones o chantajes. Estoy aquí para exponer a este peligroso hombre y dirigirme a las muchas industrias que le han tolerado antes de que arruine más vidas", indica, para finalizar refiriéndose a las "muchas víctimas" quienes "no permanecerán más en silencio" y a las cuales les ofrece su apoyo.

Wood, promotora de una ley contra la violencia doméstica en California

Evan Rachel Wood y Marilyn Manson empezaron a salir cuando ella tenía 19 años y él, 38. Fueron pareja desde 2007 hasta 2010, año en el que estuvieron prometidos antes de romper la relación.

La actriz ya había contado que había sido violada en una entrevista en la revista 'Rolling Stone' en 2016, "por una pareja cuando estaban juntos" y "por el dueño de un bar", aunque no desveló el nombre de sus abusadores. Según publicó la revista 'People' en 2019, los abusos comenzaron cuando ella tenía 18 años y se vio sometida a un maltrato durante el que pasó por momentos en los que "no le daban de comer", "estaba aislada de amigos y familia" e incluso "fue atada de pies y manos".

"Estaba preparada para llevarme a la tumba lo que me había pasado hasta que me di cuenta de que la persona que me había hecho daño también se lo había provocado a numerosas mujeres. Eso lo cambió todo", dijo en este reportaje.

Así fue como Wood dio origen a 'The Phoenix Act', una organización que trabaja en pos del fin de la violencia doméstica y de una mayor cobertura a las víctimas y que consiguió crear una ley al respecto -con este mismo nombre- en 2019 en California, la cual entró en vigor en enero de 2020.