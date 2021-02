La sorpresa de Fernando Simón por la última propuesta de Ayuso: "No sé si tengo que opinar sobre esto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado este lunes a los hosteleros que estudiará la posibilidad de "agilizar" en la vacunación contra el coronavirus a sectores "altamente expuestos" como camareros, profesores, taxistas o dependientes una vez comience la inmunización masiva a la población.

"Hemos analizado la posibilidad de, con la vacunación masiva, agilizarla en sectores altamente expuestos: profesores, taxistas, cajeros de supermercados, camareros... Pero lo primero es tener vacunas y para los más vulnerables", decía la presidenta madrileña en su perfil de Twitter.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sido preguntado por ello por los medios de comunicación durante su rueda de prensa de todos los lunes en la que analiza el avance de la pandemia del coronavirus en España.

"Yo no sé si el grupo de trabajo de la ponencia de vacunas ha valorado estos grupos. No había oído que nadie... No sé si alguien ha propuesto que los camareros o taxistas se tengan que vacunar antes", decía desconcertado Simón tras la pregunta de la periodista. De hecho, el director del CCAES desconocía quién había realizado la afirmación. La periodista le ha dicho que era una idea de la presidenta Ayuso, a lo que Simón ha respondido con dudas y una sonrisa.

"Bueno... No sé si tengo que opinar sobre eso", zanjaba entre ligeras risas Fernando Simón.