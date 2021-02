Pablo Motos no presenta este lunes 'El Hormiguero' por primera vez en la historia del programa

Día histórico en 'El Hormiguero'. Este lunes, por primera vez en la larga historia del programa de Trancas y Barrancas, Pablo Motos no presentará el programa.

El presentador valenciano ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo en COVID-19 y por seguridad no se pondrá al frente del programa que presenta desde hace años en Antena 3.

"Me da mucha pena pero hoy por primera vez en 15 años no estaré en el programa. Espero estar mañana de nuevo con vosotros", ha dicho el presentador en un vídeo que ha colgado en su perfil de Instagram.

"Estoy en casa porque esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y ha dado positivo. Por precaución me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque el test no estaba claro. La PCR es no concluyente. Así que hasta mañana no saldremos de dudas. Espero que todo haya sido una falsa alarma", afirma Motos.

Nuria Roca, colaboradora habitual del programa, ha sido la elegida para sustituir este lunes a Motos. Será ella la que reciba a Maluma, el invitado previsto para el programa de hoy.